Скільки коштує підписка на Netflix у 2025 році: огляд актуальних тарифів

Навіть з базовим тарифом можна створити кілька профілів для різних користувачів, але одночасний перегляд обмежений.

Преміум-тариф включає об’ємний звук та завантаження контенту на шість пристроїв, тоді як базовий дозволяє завантажувати лише на один.

Netflix – це платформа, що не дасть занудьгувати. Щодня тут з’являються нові фільми, серіали, документалки та шоу на будь-який смак, від гучних хітів до нових імен.

А ще на платформі є власні ігри, які можна завантажити на телефон, якщо хочеться перемкнутись із перегляду. Щоб мати доступ до всього цього, достатньо оформити підписку.

Скільки коштує підписка на Нетфлікс та які тарифи пропонує платформа, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує підписка на Netflix в місяць: огляд доступних тарифів

Вартість підписки на Netflix залежить від того, який тариф ви оберете. Зокрема, це визначається тим, скільки людей планують користуватися сервісом, чи хочете дивитися контент одночасно на кількох пристроях, а також у якості зображення.

Скільки зараз коштує підписка на Netflix в Україні на різних тарифах:

Базовий . Дозволяє дивитися фільми та серіали в HD-якості лише на одному пристрої. Контент можна завантажити також лише на один гаджет. Коштує 4,99 євро на місяць.

Стандартний тариф. Надає можливість дивитися відео у Full HD одночасно на двох пристроях, а також завантажувати контент на два гаджети. Ціна 7,49 євро на місяць.

Преміум тариф відкриває доступ до Ultra HD-якості (4K), можливості перегляду на чотирьох пристроях одночасно та завантаження на шістьох. До того ж, у цьому тарифі є об’ємне аудіо. Отже ви зможете відчути ефекти, як у кінотеатрі, навіть без спецтехніки. Вартість 9,99 євро на місяць.

У базовому тарифному плані мається на увазі, що перегляд можливий лише на одному пристрої одночасно. Проте це не означає, що сервісом може користуватися тільки одна людина.

У межах одного облікового запису можна створити декілька профілів або ж зареєструвати кілька окремих акаунтів. Кожен профіль із власними вподобаннями та історією перегляду.

Отже навіть базового тарифу достатньо для всієї родини, щоправда, дивитися контент одночасно на різних пристроях не вийде. Тож насолоджуватися новинками доведеться по черзі.

Обліковий запис прив’язується до вказаної електронної пошти. Саме на неї надходитимуть усі повідомлення, пов’язані з оплатою підписки, а також інші офіційні листи від сервісу. Якщо погодитесь отримувати оновлення, то на цю ж адресу будуть надходити рекомендації, новини про нові фільми й серіали.

