Зростальний Місяць у вересні 2025: коли чекати на приплив енергії

Зростальний Місяць – це період, коли більшість людей відчувають приплив енергії та життєвих сил. Саме в ці дні легше розпочинати нові справи, формувати корисні звички, планувати важливі події та працювати над втіленням задумів.

У вересні 2025 року Місяць двічі входитиме у фазу зростання, тож важливо не проґавити період, який буде сприятливий як для планування, так і для активних дій.

Коли буде зростальний Місяць у вересні 2025 року

Зростальний Місяць у вересні триватиме з 1 по 6 число. Потім буде повня, спад і молодик, а з 22 до 30 вересня – супутник Землі знову ростиме.

Обидва періоди вважаються сприятливими для особистісного розвитку, укладання важливих угод, здійснення покупок та планування майбутнього.

Зростальний Місяць у вересні 2025 року — що можна і не можна робити

1-6 вересня – це період максимальної активності перед повнолунням. Зосередьтеся на досягненні поставлених цілей, концентруйтеся на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Загальний фон характеризується продуктивністю і витривалістю. Однак не забувайте про важливість балансу між відпочинком і роботою.

22-23 вересня характеризуються оновленням енергії та створенням фундаменту для майбутніх проєктів. Загальний енергетичний фон сприяє внутрішній роботі, плануванню та формуванню намірів. Довіряйте своїй інтуїції, приділіть час внутрішній роботі та самоаналізу, звертайте увагу на символи і знаки.

24-30 вересня – період оптимізму, активних дій, підвищення енергії та витривалості. Можна поступово збільшувати фізичні та інтелектуальні навантаження. Сприятливий час для навчання, формування нових звичок та знайомств.

