Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Календар рибалки на вересень 2025: сприятливі дні для вдалого улову

календар рибалки на вересень 2025
Фото: Unsplash

Вересень 2025 року обіцяє стати вдалим місяцем для риболовлі, адже в цей період літня спека відступає, а риба стає активнішою в пошуках їжі.

Втім, щоб обрати найбільш сприятливий день для виїзду на водойму, варто враховувати фази Місяця та погодні умови. Факти ICTV підготували календар рибалки на вересень 2025 року, щоби ваші шанси на гарний улов зросли.

Календар рибалки на вересень 2025 року

Згідно з місячним календарем на вересень 2025 року, найактивніше риба клюватиме під час Місяця у фазі зростання. У повню (7 вересня) та Молодик (21 вересня) риба обережна та менш жвава, що знижує ймовірність вдалої риболовлі.

  • Найкращі дні для риболовлі: 10-11, 24-29 вересня.
  • Хороші дні для риболовлі: 1-2, 12-14, 23, 30 вересня.
  • Погані дні для риболовлі: 3-4, 9, 15-18 вересня.
  • Дуже погані дні для риболовлі: 5-8, 19-22 вересня.
календар рибалки на вересень 2025

Календар рибалки на серпень 2025 року. Інфографіка: Факти ICTV

На що ловити рибу у вересні 2025 року

Щука та судак у вересні 2025 року клюватимуть на блешні, воблери, живця, особливо вони активізуються після похолодання. Окуні збиватимуться в зграї, добре реагуватимуть на твістери і джиг-приманки.

Для карася і плотви використовуйте поплавкові вудки. Ляща і коропа ловіть на фідер з використанням різноманітних каш та черв’яків.

Використовуйте приманки яскравих кольорів, збільшуйте їхні розміри, щоб привабити більшу рибу. Шукайте рибу на глибині та в ямах.

Джерело: Vlisi, Fish-master

