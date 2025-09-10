У жовтні 2025 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, що може позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

Під час магнітних бур можливі головні болі, проблеми зі сном, дратівливість і швидка втомлюваність. Особливо уважними варто бути людям із хронічними захворюваннями.

Факти ICTV з’ясували дати магнітних бур у жовтні 2025 року, щоб ви могли заздалегідь підготуватися та мінімізувати можливі наслідки.

Магнітні бурі у жовтні 2025 року

Згідно з попередніми розрахунками, магнітна буря середньої сили накриє Землю 6 жовтня. Саме на цю дату припадає підвищення Kp-індексу до рівня 6 балів, що може вплинути на самопочуття багатьох людей.

Наступний період ризику – 16–17 жовтня. У ці дні очікуються помірні магнітні бурі, тому краще не перевантажувати свій організм та не призначати важливих справ. Також незначні коливання геомагнітного поля можливі 25 жовтня.

Інші дні другого місяця осені будуть здебільшого спокійними. Kp-індекс триматиметься на рівні 2-3 балів, що означає нормальний стан магнітосфери. Однак прогнози можуть змінюватися в режимі реального часу, тому варто стежити за оновленнями спеціалізованих служб.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Навіть якщо магнітні бурі мають помірну інтенсивність, для людей з метеочутливістю або хронічними захворюваннями це може стати викликом. Щоб краще перенести ці дні медики радять:

пити достатню кількість води, уникати стресу й перевтоми;

висипатися, дотримуватися режиму дня;

зменштити фізичні та емоційні навантаження;

більше часу проводити на свіжому повітрі, відмовитися від гаджетів хоча б на кілька годин;

дотримуватися здорового харчування, відмовитися від кофеїну, алкоголю, важкої та гострої їжі.

Людям із серцево-судинними захворюваннями рекомендується тримати під рукою необхідні ліки та в разі потреби проконсультуватися з лікарем.

