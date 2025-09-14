У жовтні 2025 року на нас чекає одразу два періоди зростального Місяця. Астрологи вважають, що це особливий час, коли варто ставити перед собою нові цілі, будувати плани та сміливо братися за важливі справи.

Саме в дні зростальної фази легше знаходити натхнення, зміцнювати стосунки, піклуватися про здоров’я та закладати фундамент для довготривалих проєктів.

Факти ICTV розкажуть, у які дати у жовтні триватиме зростальна фаза Місяця та що в ці дні можна робити, а від чого краще утриматися.

Коли буде зростальний Місяць у жовтні 2025 року

Зростальна фаза триватиме з 1 до 6 жовтня, після чого настане повня. Вже 21 жовтня утвориться молодик, а з 22 до 31 жовтня Місяць знову зростатиме.

Перша чверть припаде на 29 жовтня.

Зростальний Місяць у жовтні 2025 року – що можна і не можна робити

1 жовтня – сімейний день. Добре проводити час із родиною, починати довгострокові справи, закладати фундамент нових ідей чи бізнесу. Секс цього дня вдалий для зачаття.

2 жовтня – день сильної енергії, який не можна провести пасивно.Сприятливі спорт, активна робота, нові оздоровчі практики. У бізнесі – час активності.

3 жовтня – день любові та інтуїції. Варто займатися медитацією, роздумами, духовними практиками. У бізнесі вдале лише спонсорство, інші справи будуть складними. Слід уникати важкої їжі, алкоголю та нікотину.

4 жовтня – день навчання та переосмислення. Нові починання небажані, краще скоригувати плани або завершити рутину. Добрий час для косметичних процедур.

5 жовтня – день пошуку істини й розвитку здібностей. Добре починати нові справи. Варто берегти очі, менше часу проводити за екранами. Їжа має бути якісною та свіжою.

6 жовтня – критичний день, можливі сварки й конфлікти. Важливо тримати емоції під контролем. Несприятливо починати важливі справи, хоча бізнесові процеси можуть мати успіх.

22 жовтня – світлий день для планів на майбутнє. Добре обдумувати проєкти, але не починати нових справ. Потрібно пропрацювати підсвідомі страхи та уникати важких фізичних навантажень, алкоголю, кави та важкої їжі.

23 жовтня – день активності. Сприятливо починати бізнес-проєкти, оздоровчі програми, нові справи. Варто бути щедрими та добрими й не переїдати.

24 жовтня – день сильної енергії. Добре займатися спортом, йогою, працювати над собою та контролювати негативні думки. Можна ризикувати в нових починаннях.

25 жовтня – день вибору та духовних практик. Варто бути з родиною, уникати перевантажень. Добре молитися, просити вибачення, радитися з наставниками. Сприятливо садити дерева, займатися траволікуванням.

26 жовтня – день планування й рутинних справ. Нові починання небажані. У бізнесі – час внутрішніх змін. Варто уникати токсичних людей.

27 жовтня – день інтуїції й споглядання. Сприятливий для науки, духовних практик, дихальних вправ, масажу та аромотерапії. Важлива внутрішня тиша.

28 жовтня – перехідний день, коли сила слова особливо важлива. Варто уникати лайки й різких заяв, бережіть горло й дихальні шляхи. Сприятливий час для хірургічних операцій.

29 жовтня – перша чверть. День очищення та нових починань. Добре вирушати в подорожі, розпочинати сміливі справи, займатися омолодженням. Сприятливо працювати з енергією вогню.

30 жовтня – критичний день ілюзій та спокус. Не варто починати нових справ. Найкраще – завершувати лише необхідне. Уникайте алкоголю та міцної кави.

31 жовтня – сімейний день. Добре починати довгострокові проєкти, реєструвати бізнес, публікувати нові ідеї. Сприятливий час для примирення. Це гарний час для зачаття дитини.

