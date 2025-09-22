Жовтень 2025 року може стати цікавим місяцем для рибалок завдяки зміні погоди. Осіннє похолодання змушує рибу активніше шукати корм, тож у цей період можна розраховувати на гарний улов.

Однак день для виїзду на водойму краще обирати з урахуванням фаз Місяця і прогнозу погоди. Факти ICTV підготували календар рибалки на жовтень 2025 року, щоб ви змогли визначити сприятливі дні для улюбленої справи.

Календар рибалки на жовтень 2025 року

Початок жовтня 2025 року обіцяє помірну активність, найбільш вдалі дати — 4, 5 і 6 числа. Саме в ці дні риба добре клюватиме і на живця, і на штучні приманки. Пік кльову настане в середині жовтня, зокрема в період з 12 по 17 число.

В останній декаді другого місяця осені риболовля стане більш непередбачуваною, проте з 25 до 28 жовтня можна розраховувати на вдалий улов, особливо в похмурі вітряні дні. Молодик (21 жовтня), навпаки, вважається несприятливим періодом для риболовлі.

Найкращі дні для риболовлі: 4-6, 12-17, 25-28 жовтня.

Хороші дні для риболовлі: 9-11, 23-24, 29-31 жовтня.

Погані дні для риболовлі: 1-3, 8 жовтня.

Дуже погані дні для риболовлі: 7, 18-22 жовтня.

На що ловити рибу в жовтні 2025 року

Щука – головний трофей місяця – клюватиме на великі воблери, коливалки і живця. Судак триматиметься на глибині і найкраще реагуватиме на джиг.

Окуні збиватимуться в зграї, будуть чудово ловитися на блешні. Для ляща використовуйте фідер із тваринними насадками. Короп у жовтні 2025 року траплятиметься рідше, але велика здобич все ще можлива.

Щоб збільшити шанси на улов, використовуйте більші приманки для хижака, додавайте в прикормку тваринні компоненти (мотиль, опариш, подрібнений черв’як), а також перевіряйте прогноз погоди і орієнтуйтеся на похмурі дні.

Джерело: Fish-master

