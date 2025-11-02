Зважені та щасливі 2025: хто залишив проєкт у 6 випуску
- У 6 випуску Зважених та щасливих жовта команда схудла на 17 кг, синя - на 14 кг і отримала антибонус у 2 кг.
- У відсотках сині показали кращий результат - 1,78% проти 1,71% у жовтих.
- За підсумками голосування шоу залишила Ольга Хейреддін.
У шостому випуску шоу Зважені та щасливі 2025 боротьба за кожен втрачений кілограм стала запеклішою, оскільки темпи втрати ваги на цьому етапі знижуються. Хто залишив проєкт цього тижня – читайте у матеріалі.
Як пройшов 6 випуск Зважені та щасливі 2025
Учасники змагалися у командному конкурсі, який перевіряв їхню витривалість, швидкість і злагодженість дій.
У центрі майданчика встановили велику бочку з водою, а на висоті – два порожніх резервуари.
Метою було якомога швидше наповнити свій резервуар, використовуючи лише доступні ємності, і випередити суперників.
Воду дозволялося набирати двома способами: за допомогою мотузкового механізму, який подавав її невеликими порціями, або вручну – “журавлем”, тобто зачерпуючи відро води та переносячи його до резервуару.
Обидві команди обрали другий спосіб, зробивши ставку на фізичну силу та взаємодію в команді.
Додаткову складність створювало те, що учасники не бачили, скільки води вже набрали. Вони могли лише здогадуватися, наскільки близькі до фінішу.
– Тільки ті, хто не зламається і не зупиниться, зможуть побачити результат своєї роботи, – наголосив ведучий проєкту Даніель Салем.
Цього разу бонусів не передбачалося, натомість команда, яка програє, отримувала антибонус – додаткові 2 кг.
Після напруженої боротьби перемогу здобула жовта команда. Сині поступилися буквально кількома мілілітрами.
Під час зважування жовта команда втратила 17 кг, а синя – 14 кг, отримавши при цьому антибонус у розмірі 2 кг.
Проте у відсотковому вираженні саме синя команда показала кращий результат – 1,78%, тоді як жовта – 1,71%.
До зони ризику потрапили Ольга та Олександр, а за результатами голосування проєкт покинула Ольга Хейреддін.
Що відомо про Ольгу Хейреддін
Ольга собачниця. Вона допомагає безпритульним тваринам. Працює грумеркою та у зооаптеці, захоплюється своєю роботою.
Проблеми із зайвою вагою почалися кілька років тому, коли Оля лікувалася від наркозалежності. За перші три місяці перебування у реабілітаційному центрі вона набрала близько 30 кг.
Реабілітація допомогла їй остаточно подолати залежність, але після одужання з’явилася нова – переїдання. Їжа стала для дівчини джерелом радості.
Ольга – киянка, їй 32 роки.