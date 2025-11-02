У шостому випуску шоу Зважені та щасливі 2025 боротьба за кожен втрачений кілограм стала запеклішою, оскільки темпи втрати ваги на цьому етапі знижуються. Хто залишив проєкт цього тижня – читайте у матеріалі.

Як пройшов 6 випуск Зважені та щасливі 2025

Учасники змагалися у командному конкурсі, який перевіряв їхню витривалість, швидкість і злагодженість дій.

У центрі майданчика встановили велику бочку з водою, а на висоті – два порожніх резервуари.

Метою було якомога швидше наповнити свій резервуар, використовуючи лише доступні ємності, і випередити суперників.

Воду дозволялося набирати двома способами: за допомогою мотузкового механізму, який подавав її невеликими порціями, або вручну – “журавлем”, тобто зачерпуючи відро води та переносячи його до резервуару.

Обидві команди обрали другий спосіб, зробивши ставку на фізичну силу та взаємодію в команді.

Додаткову складність створювало те, що учасники не бачили, скільки води вже набрали. Вони могли лише здогадуватися, наскільки близькі до фінішу.

– Тільки ті, хто не зламається і не зупиниться, зможуть побачити результат своєї роботи, – наголосив ведучий проєкту Даніель Салем.

Цього разу бонусів не передбачалося, натомість команда, яка програє, отримувала антибонус – додаткові 2 кг.

Після напруженої боротьби перемогу здобула жовта команда. Сині поступилися буквально кількома мілілітрами.

Під час зважування жовта команда втратила 17 кг, а синя – 14 кг, отримавши при цьому антибонус у розмірі 2 кг.

Проте у відсотковому вираженні саме синя команда показала кращий результат – 1,78%, тоді як жовта – 1,71%.

До зони ризику потрапили Ольга та Олександр, а за результатами голосування проєкт покинула Ольга Хейреддін.

Що відомо про Ольгу Хейреддін

Ольга собачниця. Вона допомагає безпритульним тваринам. Працює грумеркою та у зооаптеці, захоплюється своєю роботою.

Проблеми із зайвою вагою почалися кілька років тому, коли Оля лікувалася від наркозалежності. За перші три місяці перебування у реабілітаційному центрі вона набрала близько 30 кг.

Реабілітація допомогла їй остаточно подолати залежність, але після одужання з’явилася нова – переїдання. Їжа стала для дівчини джерелом радості.

Ольга – киянка, їй 32 роки.

