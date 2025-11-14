Фазу зростального Місяця вважають періодом оновлення, активності та натхнення. У цей час люди зазвичай відчувають приплив сил, зростання мотивації та бажання діяти.

Астрологи рекомендують використовувати період зростального Місяця для початку нових справ, навчання, творчості, реалізації важливих рішень та усього, що потребує внутрішнього ресурсу.

У грудні 2025 року Місяць двічі входитиме у фазу зростання, тож важливо не проґавити ці періоди.

Зараз дивляться

Коли буде зростальний Місяць у грудні 2025 року

Зростальна фаза триватиме з 1 до 4 грудня, після чого настане повня. Вже 20 грудня утвориться молодик, а з 21 до 31 грудня Місяць знову зростатиме.

Перша чверть припаде на 27 грудня.

Зростальний Місяць у грудні 2025 року – що можна і не можна робити

1 грудня – енергетично сильний день, який в жодному разі не можна проводити пасивно. Можна працювати як фізично, так і розумово – енергії буде достатньо.

2 грудня – цього дня загострюється інтуїція, можуть снитися віщі сни. Сприятливий день для побачень, кохання і медитації.

3 грудня – приділіть час навчанню та розщиренню горизонтів. Вдалий день для стрижки й косметичних процедур.

4 грудня – час для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хобі. Сприятливо розпочинати нові справи.

21 грудня – сміливо реалізовуйте все заплановане. Будьте щедрими, не скупіться на гарні справи й позитивні емоції.

22 грудня – день активної роботи з негативними думками й емоціями. Відмовляйтеся від шкідливих звичок та не бійтеся ризикувати.

23 грудня – не перевантайжуте себе як фізично, так і емоційно. День підходить для відпочинку та медитації.

24 грудня – вдалий день для побудови творчих задумів, але поганий для початку нових справ.

25 грудня – день підходить для наукової й дослідницької роботи, розумових занять та духовних практик.

26 грудня – уникайте сварок, лайки та грубих слів, адже це не призведе ні до чого хорошого.

27 грудня – сприятливий день для подорожей, відряджень і переїздів. Пощастить людям, які готові ризикути і йти у нове.

28 грудня – цього дня можливі безпричинні тривоги, страхи, сумні думки. Не піддавайтеся негативу й проведіть день в тиші.

29 грудня – сімейний день, який бажано провести у колі рідних та близьких. Можна розпочинати нові справи, особливо довгострокові проєкти.

30 грудня – день варто провести активно. Займіться спортом або розпочніть нові оздоровчі практики.

31 грудня – довіряйте своїй інтуїції та зберігайте внутрішній спокій. Вдалий день для часу із сім’єю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.