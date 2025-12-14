Зростальний Місяць у січні 2025 року принесе період активізації сил та мотивації. Астрологи зазначають, що саме ця фаза супутника Землі є найкращою для нових кроків, сміливих рішень та розширення планів.

У січні 2025 року Місяць двічі входитиме у фазу зростання, тож важливо знати, як саме провести ці періоди.

Коли буде зростальний Місяць у січні 2026 року

Зростальна фаза триватиме з 1 до 2 січня, після чого настане повня. Вже 18 січня утвориться молодик, а з 19 до 31 січня Місяць знову зростатиме.

Перша чверть припаде на 26 січня.

Зростальний Місяць у січні 2026 року – що можна і не можна робити

1 січня – день навчання та засвоєння нової інформації. Також найкращий час, щоб вносити корективи у роботу і бізнес.

2 січня – цього дня можна сміливо розпочинати нові справи, також вдалий час для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хоббі.

19 січня – день творчих задумів, планів і проєктів на майбутнє. Рекомендується провести час у спокої, аналізуючи своє минуле і плануючи майбутнє.

20 січня – у цей день потрібно бути щедрим і не скупитися на подарунки, гарні справи й позитивні емоції.

21 січня – день активної роботи з негативними думками й емоціями. Потрібно контролювати їх або трансформувати в позитивні наміри. Можна сміливо починати нові справи.

22 січня – цього дня можуть виникати конфлікти і людині, яка має тверду позицію, потрібно буде відстоювати свою точку зору. Не піддавайтеся спокусам і не перевантажуйте організм.

23 січня – гарний день для побудови творчих задумів і поганий – для початку справ. Краще більше планувати і виконувати лише незначні, рутинні справи.

24 січня – сприятливий день для наукової й дослідницької роботи, розумових занять та духовних практик.

25 січня – у цей день краще промовчати, ніж збрехати, сказати грубе слово або побажати кому-небудь поганого. Стежте за своєю мовою та уникайте лайки.

26 січня – гарний день для поїздок, подорожей, відряджень і переїздів. Удача посміхнеться тим, хто готовий ризикувати.

27 січня – цього дня можливі безпричинні тривоги, страхи, опасіння та сумні думки. Важливо контролювати свої емоції та почуття, навіть якщо вас провокуватимуть на конфлікт.

28 січня – цього дня краще направляти енергію не на важку фізичну роботу, а на працю на благо сім’ї. Можна починати нові справи, особливо довгострокові проєкти.

29 січня – цей день у жодному разі не варто проводити пасивно. Можна працювати фізично або розумово – енергії буде достатньо.

30 січня – прислухайтеся до своєї інтуіції та присвятіть час медитації. Не проявляйте жалість і заздрість.

31 січня – цього дня не бажано будь-що починати. Краще не рватися вперед, а оглянутися назад.

