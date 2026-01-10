Лютий 2026 року мине відносно спокійно, проте деякі дні можуть відзначитися незначними коливаннями магнітного поля.

Попередні прогнози Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) свідчать, що в останній місяць зими очікуються переважно слабкі магнітні бурі рівня G1.

Коли саме можливі магнітні бурі у лютому 2026 року та як зменшити їхній вплив на організм – читайте далі у матеріалі.

Магнітні бурі у лютому 2026 року

За даними Space Weather Prediction Center (SWPC) – офіційного центру прогнозування космічної погоди NOAA – найвища геомагнітна активність очікується у середині місяця — з 13 по 16 лютого.

Саме в цей період можливі слабкі магнітні бурі рівня G1, які можуть спричиняти головний біль, втому, дратівливість, сонливість або коливання артеріального тиску.

Також незначні збурення магнітного поля прогнозуються 9–10 лютого. В інші дні місяця магнітосфера Землі залишатиметься переважно спокійною або з мінімальними коливаннями.

Офіційні 27-денні та 3-денні прогнози NOAA оновлюються в реальному часі, тому перед кожним періодом підвищеної активності варто перевіряти актуальні дані на сайті swpc.noaa.gov.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

У періоди підвищеної геомагнітної активності лікарі радять зменшити фізичні та емоційні навантаження, дотримуватися режиму сну й відпочинку, а також пити достатню кількість води. Варто уникати перевтоми, стресів і надмірного вживання кави чи алкоголю.

Людям із серцево-судинними захворюваннями та хронічними недугами рекомендують уважніше стежити за самопочуттям і, за потреби, мати під рукою призначені лікарем препарати.