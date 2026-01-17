У січні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, що може позначитися на самопочутті більшості людей.

Попередні прогнози Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) свідчать, що в перший місяць року Землю накриють кілька потужних магнітних бур.

Факти ICTV з’ясували, коли саме можливі магнітні бурі у січні 2026 року та як зменшити їхній вплив на організм.

Магнітні бурі у січні 2026 року

За даними Space Weather Prediction Center (SWPC) – офіційного центру прогнозування космічної погоди NOAA – сильна магнітна буря (рівень G3) можлива 5 січня.

Згідно з 45-денним прогнозом геомагнітного індексу Ap від USAF/NOAA, середня магнітна буря (G2) накриє Землю 6 січня. Також незначні підвищення активності очікуються у такі дні: 4, 20, 21, 22 січня.

У ці періоди люди, чутливі до змін атмосферного тиску або сонячної активності, можуть відчувати дискомфорт, головний біль, дратівливість, слабкість та сонливість.

Для решти січня прогнозується спокійний фон. Офіційні 27-денні та 3-денні прогнози NOAA оновлюються в реальному часі, тому перед кожним періодом підвищеної активності варто перевіряти актуальні дані на сайті swpc.noaa.gov.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур варто особливо уважно ставитися до свого самопочуття, адже організм може реагувати втомою, головними болями чи перепадами настрою.

Насамперед важливо дотримуватися режиму сну і не перевантажувати організм. Пийте достатньо води, оскільки зневоднення посилює головний біль і втому. Намагайтеся обмежити каву, алкоголь і важку їжу, щоб уникнути зайвого навантаження на серцево-судинну систему.

Корисно додати легкі вправи або спокійні прогулянки на свіжому повітрі, які покращують кровообіг і знижують напруження. Якщо симптоми стають інтенсивними або незвичними, варто проконсультуватися з лікарем, щоб виключити інші причини погіршення стану.

