Березень для садівників та городників – це початок насиченого сезону, коли підготовчі роботи поступово переходять у масові посіви та пересадку рослин.

Зі збільшенням світлового дня та потеплінням саме у березні більшість овочевих культур висівають на розсаду, активно працюють у теплицях, висаджують багаторічники й планують перші роботи у відкритому ґрунті – з урахуванням погодних умов.

Цей місяць вважається ключовим для формування майбутнього врожаю: закладається розсада, проводиться обрізка плодових дерев, висаджуються ягідні кущі та декоративні культури.

Щоб правильно спланувати роботи й обрати оптимальні дні для посадки, пропонуємо місячний посівний календар на березень 2026 року від Фактів ICTV.

Посівний календар на березень 2026 року – сприятливі дні для посадки

У березні варто орієнтуватися на сприятливі періоди місячного циклу, адже саме в ці дні рослини краще приживаються, активніше розвивають кореневу систему та легше переносять пересадку.

Сприятливими датами для посівів, посадки та роботи з рослинами у березні 2026 року будуть 5-14, 17, 21, 22 та 25-27 березня.

У ці дні можна висівати розсаду овочевих культур, пересаджувати рослини, працювати з квітами, садити цибулинні та доглядати за плодовими й ягідними культурами.

Що та коли сіяти у березні 2026

Березень підходить для посіву широкого спектра культур – як овочевих, так і декоративних. Орієнтуючись на сприятливі дні, можна запланувати такі роботи:

Томати (помідори), фізаліс – 21, 22, 25-27 березня;

Перець (солодкий і гіркий), баклажани – 21, 22, 25-27 березня;

Огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня – 21, 22, 25-27 березня;

Бобові (горох, квасоля, боби тощо) – 5, 6, 7-14, 17 березня;

Капуста (різні види) – 21, 22, 25-27 березня;

Цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка та інша зелень – 21, 22, 25-27 березня;

Коренеплоди (буряк, морква, редиска, редька, дайкон), цибуля на ріпку, часник, картопля – 5, 6, 7-14, 17 березня;

Ягідні кущі та плодові дерева – 21, 22, 25-27 березня;

Однорічні та багаторічні квіти, кімнатні рослини – 21, 22, 25-27 березня;

Цибулинні, бульби та бульбоцибулинні культури – 5, 6, 7-14, 17 березня.

Також у березні доречно готувати ґрунт для висадки розсади, проводити санітарну обрізку дерев і кущів та перевіряти якість посадкового матеріалу.

Посівний календар на березень 2026 року – несприятливі дні для посадки

Є періоди, коли краще утриматися від будь-яких посівів, пересадки та активного втручання у кореневу систему рослин.

Несприятливими днями у березні 2026 року є 3, 15, 16 та 18-20 березня.

У ці дати варто зосередитися на підготовчих роботах: плануванні посадок, підготовці інвентарю, ґрунтосумішей, теплиць і парників, не порушуючи розвиток рослин.

