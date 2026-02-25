Щороку в Україні навесні традиційно переводили годинники на літній час. Проте влітку 2024 року парламент вирішив відмовитися від цієї практики і залишити на території країни лише зимовий час, який планували назвати єдиним київським. Причиною називали турботу про здоров’я громадян і економічну доцільність.

Коли переводять годинник на літній час у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли переводять годинник на літній час в Україні

Ставлення суспільства до цієї зміни було неоднозначним. Передбачалося, що президент Володимир Зеленський мав підписати документ, який остаточно скасовував би дворазове переведення стрілок, але підпис так і не з’явився.

Наразі порядок переходу на літній та зимовий час визначає постанова Кабінету Міністрів №509. Згідно з нею, дата, коли переводити годинник на літній час у 2026 році, припадає на кінець березня.

Зимовий час починається останньої неділі жовтня, коли стрілки повертають назад.

Переведення годинників на літній час у 2026 році відбудеться 29 березня о 3:00 за місцевим часом. Більшість сучасних гаджетів зроблять це автоматично, а ось механічні годинники доведеться перевести вручну.

Варто зазначити, що така практика не унікальна для України – у багатьох європейських країнах стрілки також переводять двічі на рік.

