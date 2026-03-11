У березні 2026 року сильних геомагнітних потрясінь не прогнозують, однак кілька періодів підвищеної сонячної активності все ж можливі.

За попередніми даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), перший місяць весни загалом буде спокійним, але метеочутливі люди можуть відчути вплив і слабких магнітних бур.

Коли саме можливі магнітні бурі у березні 2026 року та як зменшити їхній вплив на організм – читайте далі у матеріалі.

Магнітні бурі у березні 2026 року

За даними Space Weather Prediction Center (SWPC) – офіційного центру прогнозування космічної погоди NOAA – у березні можливі слабкі магнітні бурі рівня G1.

Періоди підвищеної геомагнітної активності прогнозують 12 березня, а також із 13 до 20 березня, коли спостерігатиметься затяжне збурення магнітного поля.

Ще один короткий період слабкої активності можливий 23-24 березня. В інші дні місяця магнітосфера Землі залишатиметься переважно спокійною або з мінімальними коливаннями.

Офіційні 27-денні та 3-денні прогнози NOAA оновлюються в реальному часі, тому перед кожним періодом підвищеної активності варто перевіряти актуальні дані на сайті swpc.noaa.gov.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур важливо дотримуватися режиму сну та уникати як фізичного, так і емоційного перенавантаження. Медики радять пити достатньо води, щоб запобігти головному болю та загальній слабкості.

Також варто обмежити каву, алкоголь і важку їжу, які можуть посилювати навантаження на серцево-судинну систему.

Корисними будуть спокійні прогулянки на свіжому повітрі та легка фізична активність. Якщо ж самопочуття помітно погіршується або симптоми стають незвичними, слід звернутися до лікаря.

