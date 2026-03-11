Квітень для садівників і городників – один із найактивніших місяців сезону. Саме в цей період починаються масові посіви у відкритому ґрунті, висаджують ранні овочеві культури, доглядають за плодовими деревами та активно працюють із розсадою.

З настанням стабільнішого тепла у квітні на городах з’являються перші сходи холодостійких культур, а у теплицях та парниках продовжують висаджувати овочі для майбутнього врожаю. Також саме цього місяця проводять обрізку дерев, підживлення рослин і підготовку ґрунту до основних посадок.

Щоби правильно розподілити роботи у саду та на городі, варто орієнтуватися на фази Місяця. Факти ICTV підготували місячний посівний календар на квітень 2026 року з переліком сприятливих і несприятливих днів.

Посівний календар на квітень 2026 року – сприятливі дні для посадки

За місячним календарем у квітні є кілька періодів, коли рослини краще укорінюються, швидше сходять і легше переносять пересадку.

Сприятливими днями для посіву, посадки та роботи з рослинами у квітні 2026 року будуть 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29 та 30 квітня.

У ці дати рекомендують висівати насіння овочів і зелені, висаджувати розсаду, садити плодові дерева й ягідні кущі, а також працювати з декоративними культурами.

Що та коли сіяти у квітні 2026

Квітень підходить для посіву багатьох культур у відкритий ґрунт або теплиці. Орієнтуючись на сприятливі дні, можна запланувати такі роботи:

Томати (помідори), фізаліс – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;

Перець (солодкий і гіркий), баклажани – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;

Огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;

Бобові (горох, квасоля, боби) – 1, 3-10, 13-15 квітня;

Капуста (білокачанна, цвітна, броколі, пекінська) – 3-10, 13-15, 19 квітня;

Цибуля на зелень, салат, шпинат, кріп, петрушка, інша зелень – 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23 квітня;

Коренеплоди (морква, буряк, редиска, редька, дайкон), цибуля на ріпку, часник, картопля – 1, 3-10, 13-15 квітня;

Плодові дерева та ягідні кущі – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;

Однорічні та багаторічні квіти, кімнатні рослини – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 квітня;

Цибулинні та бульбові культури (тюльпани, гладіолуси, жоржини) – 1, 3-10, 13-15 квітня.

Також у квітні активно проводять розпушування ґрунту, мульчування грядок, внесення добрив, боротьбу зі шкідниками та підготовку ділянок до висадки теплолюбних культур.

Посівний календар на квітень 2026 року – несприятливі дні для посадки

Є у другому місяці весни й періоди, коли краще відкласти посіви та пересадку рослин, оскільки вони можуть гірше приживатися або повільніше розвиватися.

Несприятливими днями у квітні 2026 року є 2, 11, 12 та 16-18 квітня.

У ці дати рекомендують утриматися від посадки та пересаджування культур. Натомість можна виконувати підготовчі роботи: планувати посадки, ремонтувати інвентар, готувати ґрунтосуміші, провітрювати теплиці або займатися прибиранням на ділянці.

