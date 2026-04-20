У травні 2026 року період зростального Місяця припаде на другу половину місяця. Саме в цей час, за місячним календарем, енергія поступово посилюється, тому такі дні часто пов’язують із плануванням, новими намірами та рухом уперед.

Фаза зростального Місяця символізує відновлення сил, внутрішній розвиток і поступове втілення задуманого. У цей період легше повертатися до важливих цілей, починати нові справи або крок за кроком змінювати звичний ритм життя.

Факти ICTV розповідають, коли буде зростальний Місяць у травні 2026 року та що можна і не варто робити у ці дні.

Коли буде зростальний Місяць у травні 2026 року

У травні 2026 року період зростального Місяця розпочнеться після молодика, який настане 16 травня о 23:01.

Зростальна фаза триватиме з 17 по 30 травня. Перша чверть Місяця настане 23 травня о 14:11.

Вже 31 травня о 11:45 відбудеться повня, тож 30 травня стане останнім днем цього періоду.

Саме ці дні традиційно вважають сприятливими для планування, поступового старту нових справ і роботи над собою.

Зростальний Місяць у травні 2026 року – що можна і не можна робити

17 травня – день спокою, планування і внутрішнього зосередження. Не варто поспішати з важливими стартами. Краще присвятити час роздумам, роботі з думками та спокійному відпочинку без перевантаження.

18 травня – сприятливий день для перших кроків у нових справах. Можна починати реалізовувати задуми, займатися навчанням, робочими питаннями, поїздками чи домашніми справами. Водночас краще не втягуватися у суперечки.

19 травня – день сильної енергії, яку важливо спрямувати в корисне русло. Добре займатися спортом, працювати над собою, відмовлятися від шкідливих звичок. Не варто ухвалювати поспішні рішення, сваритися чи робити ризиковані фінансові кроки.

20 травня – час спокійнішого ритму. День підходить для роздумів, навчання, домашніх справ і відпочинку. Не слід перевантажувати себе, піддаватися спокусам або братися за ризиковані починання.

21 травня – день, коли варто особливо уважно ставитися до інформації, людей і власних рішень. Краще зосередитися на плануванні, дрібних справах і внутрішньому порядку. Для великих починань цей день не надто вдалий.

22 травня – сприятливий день для спілкування, творчості, інтелектуальної роботи та духовних практик. Добре навчатися, досліджувати нове і прислухатися до інтуїції. Водночас небажано експериментувати із зовнішністю.

23 травня – день переходу між фазами, тому емоційний стан може бути нестабільним. Варто уважніше ставитися до своїх слів, уникати грубості, брехні та конфліктів. Діяти краще спокійно й обережно.

24 травня – сприятливий час для оновлення, поїздок, внутрішніх змін і початку справ. День підходить для роботи над собою, очищення від зайвого та переосмислення старих помилок. Водночас не варто перевтомлюватися чи зловживати алкоголем.

25 травня – непростий день, коли можуть посилюватися тривожність, сумніви та емоційне напруження. Краще не починати нових справ, не ухвалювати важливих рішень і по можливості уникати конфліктних ситуацій.

26 травня – хороший день для родинних справ, примирення, довгострокових проєктів і нових починань. Можна зміцнювати стосунки, працювати над стабільними планами і закладати основу для майбутнього.

27 травня – один із найенергійніших днів усього періоду. Добре займатися активною роботою, спортом, оздоровчими практиками та справами, які потребують витримки й сили. Пасивність у цей день небажана.

28 травня – день любові, інтуїції та спокійних внутрішніх процесів. Краще зменшити навантаження, відмовитися від різких кроків і важких розмов, дати собі більше тиші та часу на роздуми.

29 травня – день переосмислення, навчання і корекції раніше намічених планів. Нові справи краще не починати. Натомість можна вносити зміни у поточну роботу, займатися самоаналізом і спокійною рутиною.

30 травня – вдалий день для нових справ, активних дій, творчості та важливих робочих кроків. Це хороший час для розвитку ідей, запуску проєктів і рішень, які давно відкладалися. Водночас варто берегти зір і не перевантажувати себе інформацією.

Загалом період зростального Місяця у травні 2026 року сприятливий для планування, внутрішніх змін, поступового старту нових справ і руху вперед. У ці дні важливо діяти без поспіху, уважно ставитися до власного стану і не ігнорувати моменти, коли краще зробити паузу.

