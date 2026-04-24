Травень для садівників і городників — період, коли роботи переходять у найактивнішу фазу. У більшості регіонів уже тривають масові посіви у відкритий ґрунт, висаджують розсаду, одночасно працюють у теплицях і доглядають за плодовим садом.

Саме в цей час важливо не діяти хаотично, адже посіви, підживлення, обробки й формування рослин часто збігаються. Орієнтиром у такому навантаженні стає місячний календар, який допомагає розподілити роботи по днях.

Щоб правильно спланувати сезонні справи, варто враховувати фази Місяця. Факти ICTV підготували місячний посівний календар на травень 2026 року зі сприятливими та несприятливими періодами.

Посівний календар на травень 2026 року – сприятливі дні для посадки

У травні є кілька періодів, коли рослини краще приживаються та активно розвиваються.

Сприятливими днями для посіву, посадки та роботи з рослинами у травні 2026 року є 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня.

У ці дати доцільно висівати овочеві культури, зелень, сидерати, висаджувати розсаду теплолюбних рослин і закладати нові грядки.

Що та коли сіяти у травні 2026

Травень — це вже повноцінний місяць відкритого ґрунту. У цей період сіють як холодостійкі культури, так і більшість теплолюбних.

У сприятливі дні можна планувати такі посіви:

Огірки, кабачки, гарбузи, баштанні – 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28-30 травня;

Квасоля, горох, нут, сочевиця – 6, 7, 18, 26, 27 травня;

Кукурудза, соняшник – 21, 22, 26, 27 травня;

Морква, буряк, редис, пастернак – 2, 6, 7, 11-14, 19, 20, 26-30 травня;

Цибуля, часник, порей – 2-7, 26-30 травня;

Салати, шпинат, рукола, кріп, петрушка, кінза – 2-7, 11-14, 19, 20, 26-30 травня;

Пряні трави (базилік, розмарин) – 2-7, 19, 20, 26-30 травня;

Сидерати (гірчиця, фацелія, овес) – 3-5, 13, 14, 19, 20, 23-25 травня.

У цей період також активно висаджують розсаду томатів, перцю, баклажанів і капусти, якщо ґрунт уже достатньо прогрівся.

Посівний календар на травень 2026 року – несприятливі дні для посадки

Є у травні 2026 року й періоди, коли краще відкласти посіви та пересадку. Несприятливими днями вважаються 8-10, 15-17 та 31 травня.

У ці дати рекомендують утриматися від активних робіт із рослинами. Натомість можна планувати посадки, готувати ґрунт, ремонтувати опори, провітрювати теплиці або займатися доглядом за ділянкою.

Джерело: Зелена садиба

Пов'язані теми:

