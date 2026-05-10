Українська зірка Леся Нікітюк частково показала обличчя свого сина.

Леся Нікітюк частково показала обличчя сина

Українська телеведуча Леся Нікітюк частково показала обличчя свого сина Оскара, якому наразі 10 місяців.

У День матері, 10 травня, зірка опублікувала у соцмережах світлину зі своєю мамою Катериною, яка тримає хлопчика на руках. Раніше телеведуча переважно показувала малюка лише зі спини, однак цього разу через букет квітів можна побачити його обличчя.

Зараз дивляться

У дописі Леся Нікітюк привітала маму зі святом та подякувала їй за турботу й підтримку.

– Дуже особливий день! Вітаю всіх ваших мам і свою рідненьку! Дякую за кожен день, за всі поради, за кожне купі-купі, но-но-но і ціхо-ціхо, – написала зіркова матуся.

Відомо, що телеведуча перебуває у стосунках із військовим Дмитро Бабчук. Пара познайомилася восени 2024 року, а згодом чоловік освідчився зірці.

Влітку минулого року Нікітюк підтвердила народження сина, якого назвали Оскаром.

Нагадаємо, що раніше обранець Лесі Нікітюк поділився в соцмережах особливими кадрами, на яких з’явився їхній син Оскар.

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.