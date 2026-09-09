Осінь — один із найскладніших сезонів для формування гардероба. Вранці може бути прохолодно, вдень температура помітно підвищується, а ввечері знову стає холодно.

Тому красивого образу недостатньо. Одяг має бути комфортним і допомагати адаптуватися до перепадів температури.

Стилістка Галина Денисюк ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла, які речі варто додати до осіннього гардероба, що краще залишити для іншої погоди та як одягатися, щоб не мерзнути й водночас не перегріватися.

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Головне правило осені 2026: багатошаровість

За словами стилістки, восени не варто одразу переходити до максимально теплого верхнього одягу. Значно практичніше складати образ із декількох шарів, які можна знімати або додавати протягом дня.

— Восени я завжди раджу робити ставку на багатошаровість. Футболка чи лонгслів, сорочка або кардиган, а зверху жакет, тренч чи легка куртка. Так набагато простіше реагувати на зміну температури протягом дня, — пояснює Галина Денисюк.

При цьому шари не повинні бути надто об’ємними. Краще поєднувати декілька тонших речей, ніж одягати один дуже теплий светр, у якому на вулиці комфортно, а в приміщенні стає спекотно.

Що варто носити осінню 2026

Базою осіннього гардероба стилістка називає лонгсліви, сорочки, тонкий трикотаж, кардигани та жакети. Вони легко комбінуються між собою і дозволяють створювати образи для різної температури.

Не варто забувати про тренчі, легкі куртки та пальта. Для сухої теплої осені підійдуть жакети та тренчі, а зі зниженням температури їх можна замінювати на більш щільний верхній одяг.

— Я б радила не купувати багато трендових речей лише тому, що вони зараз популярні. Набагато важливіше мати кілька хороших базових позицій, які можна комбінувати між собою. Тоді навіть невеликий гардероб працюватиме щодня, — говорить стилістка.

Для низу актуальними залишаються прямі та широкі джинси, класичні брюки, спідниці міді. Восени особливо практичним стає закрите взуття: лофери, кросівки, черевики та чоботи.

Як зберегти терморегуляцію восени 2026

Одна з найпоширеніших осінніх помилок — орієнтуватися лише на товщину речі. Насправді відчуття комфорту значною мірою залежить від матеріалу та можливості регулювати кількість шарів.

— Тепла річ не обов’язково повинна бути дуже товстою. Важливо звертати увагу на склад тканини й на те, як вона поводиться протягом дня. Якщо ви активно рухаєтеся, користуєтеся громадським транспортом або постійно заходите з вулиці у приміщення, можливість швидко зняти один шар дуже важлива, — говорить Галина Денисюк.

Для прохолодної погоди можна обирати речі з вовною та іншими матеріалами, які добре утримують тепло. Водночас одяг, що безпосередньо контактує зі шкірою, має бути комфортним і не створювати відчуття перегріву.

Що восени 2026 краще не вдягати

Стилістка радить обережніше ставитися до образів, у яких верх і низ не відповідають погоді. Наприклад, дуже теплий светр у поєднанні з відкритим взуттям або тонка сорочка без верхнього шару в холодний ранок можуть бути непрактичними.

Ще одна поширена помилка — вдягатися по-зимовому одразу після першого похолодання.

— Не потрібно при +12 °C одягатися так, ніби на вулиці мороз. Організму має бути комфортно, а не максимально тепло. Важливо мати можливість адаптувати образ до температури протягом дня, — зазначає експертка.

Також восени варто поступово відкладати речі, які складно адаптувати до прохолодної погоди: надто відкрите взуття, ультратонкі літні сукні без можливості додати верхній шар та одяг із матеріалів, у яких тіло швидко перегрівається.

Комфорт замість гонитви за трендами

Галина Денисюк наголошує, що сучасний осінній гардероб не повинен змушувати обирати між стилем і комфортом. Найбільш практичними стають образи, які легко трансформуються протягом дня.

— Для мене стильний осінній образ — це той, у якому людина не думає кожні п’ять хвилин, що їй холодно або спекотно. Мода має працювати на наше життя, а не навпаки, — підсумувала стилістка.

Фото: Галина Денисюк

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