Логоманію не вперше оголошують антитрендом. У новому сезоні модні медіа знов радять уникати образів із великими написами, виразними лого і патернами з монограм, адже це — несмак.

Проте світові бренди, як-от Guess, не поспішають відмовлятися від власної ідентичності й випускають сумки, взуття, одяг та аксесуари, прикрашені логотипами. І ці речі стабільно знаходять свою аудиторію.

Питання не в самому логотипі, а в тому, як його подати. Одна акцентна річ може зробити простий комплект цікавішим, тоді як кілька великих принтів одночасно зазвичай перевантажують образ.

Зараз дивляться

Розберемося, як носити монограму сьогодні, з чим її поєднувати та де проходить межа між виразним акцентом і надлишком деталей.

Монограма, логотип, логоманія: у чому різниця

Спочатку розберемося з термінами, бо їх часто використовують як синоніми, хоча значення різняться:

логотип — назва, знак або символ бренду;

монограма — поєднання букв чи фірмових символів; може використовуватись одноразово або як повторюваний принт;

логоманія — стиль, у якому брендинг має помітне місце: великі написи, повторювані монограми, пряжки та інша фурнітура з назвою виробника.

Тобто монограма сама по собі ще не означає надлишок логотипів. Важливі її масштаб, колір і кількість таких деталей в одному комплекті. Саме від цього залежить, чи виглядатиме річ як акуратний акцент, чи брендинг буде набридливим.

Одна річ із монограмою — найпростіший варіант стилізації

Якщо принт помітний, йому не потрібна конкуренція з іншими великими візерунками. Сумку з монограмою можна носити з однотонним пальтом, джинсами та трикотажем. Светр або худі з великим логотипом добре поєднується з простими брюками чи джинсами без декору.

Значення має масштаб самої речі. Сумка з монограмою займає менше візуального простору, ніж куртка або сукня з суцільним фірмовим патерном. Тому невеликий аксесуар можна додати навіть до комплекту з помітною фактурою або складнішим кроєм, а одяг із великим повторюваним принтом краще поєднувати з простішими речами.

Колір монограми теж має значення

Найстриманіше виглядають варіанти тон у тон, коли логотип лише трохи відрізняється від основного кольору матеріалу. Такий принт добре читається зблизька, але не перетворює річ на головний акцент усього комплекту.

Контрастна монограма помітніша. Чорний принт на світлому тлі, білий на темному або поєднання кількох кольорів одразу привертають увагу. У цьому випадку доречно підтримати один із відтінків принта в інших речах — наприклад, у взутті, верхньому одязі чи аксесуарах. Комплект матиме цілісний вигляд.

Коли логотипів стає забагато

Найскладніше поєднувати в одному комплекті брендинг різного типу: наприклад, монограму на одязі, велику назву бренду на сумці, масивну пряжку з логотипом і помітний знак на взутті. Кожна з цих деталей може бути доречною окремо, але разом вони створюють відчуття надмірності.

Ще один ризик — змішати кілька брендів, якщо кожен із них впізнаваний. Монограма одного виробника поруч із великим лого іншого часто виглядає як спроба вбратися в усе найкраще.

Монограма чи логотип самі по собі не псують річ. Значення мають масштаб, колір і те, наскільки ефектний брендинг. Великий контрастний патерн краще залишити єдиною помітною деталлю, а невеликі знаки можна повторити й кілька разів. Наприклад, стримане лого на пряжці ременя, взутті та фурнітурі сумки. Якщо всі елементи невеликі й схожі за стилем, вони не перевантажують образ.

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