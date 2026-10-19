За дев’ять місяців 2026 року телемарафон Єдині новини вкотре довів свою важливу суспільну та інформаційну місію.

Спільними зусиллями медіагруп і глядачів вдалося акумулювати понад 118 млн грн на потреби українських військових, а також втілити в життя більше ніж 20 масштабних соціальних проєктів.

Про ключові досягнення, інформаційні кампанії та підтримку фронту — читайте у матеріалі.

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Результати та благодійні збори Єдиних новин за 9 місяців

Одним із головних векторів діяльності Єдиних новин залишається практична підтримка українських захисників та захисниць.

Завдяки спільним благодійним ініціативам команд Starlight Media, 1+1 media, Ми — Україна, Inter Media Group та активним донатам глядачів протягом 2026 року було зібрано 118 651 219 грн.

Залучені кошти спрямували на ключові потреби війська:

закупівлю ударних та розвідувальних безпілотників;

засоби зв’язку та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

забезпечення медевакуації та ремонт військової техніки.

Благодійні збори доповнилися й проєктом Знаки сили і честі, який знайомить суспільство з українськими підрозділами. У його межах вже створено ролики про 57 бригад Сил оборони, висвітлюючи історії та цінності людей, які стоять за бойовими шевронами.

Загалом за 2026 рік в ефірі вийшло понад 350 соціальних роликів загальним хронометражем 14 800 хвилин.

У 2026 році інформаційне мовлення Єдиних новин активно висвітлювало важливі суспільні питання. Значна частина ефіру була присвячена рекрутингу, умовам контрактної служби, питанням забезпечення військових, реінтеграції ветеранів та інструкціям із безпеки у воєнний час.

Ключові напрями соціальної роботи марафону:

Підтримка кампанії Міноборони Обирай командира: серія інтерв’ю з офіцерами ЗСУ, яка допомогла розкрити людський вимір військової служби.

серія інтерв’ю з офіцерами ЗСУ, яка допомогла розкрити людський вимір військової служби. Взаємодія з державними програмами: поширення інформації про ініціативу енергетичної підтримки ЄОпора, програму Національний кешбек, профілактику здоров’я та заходи з економії електроенергії.

поширення інформації про ініціативу енергетичної підтримки ЄОпора, програму Національний кешбек, профілактику здоров’я та заходи з економії електроенергії. Інформаційна допомога жителям ТОТ: висвітлення безпечних механізмів виїзду з тимчасово окупованих територій та алгоритмів повернення на підконтрольну Україні територію.

Спільне мовлення Єдиних новин стартувало 26 лютого 2022 року як відповідь українських медіа на повномасштабне вторгнення Росії.

Сьогодні безперервну роботу телемарафону забезпечують сотні журналістів, операторів, редакторів і технічних фахівців, які працюють навіть під час масованих ракетних атак, загрози знеструмлень і тривалих повітряних тривог.

Результати роботи марафону у 2026 році підтверджують, що Єдині новини є не лише джерелом оперативної інформації, а й дієвим майданчиком для об’єднання держави, суспільства та благодійників навколо підтримки Сил оборони України.

Фото: Єдині новини

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