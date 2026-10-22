Напередодні Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, який відзначається 16 листопада, редакції телемарафону Єдині новини оголосили про запуск спільного спецпроєкту Люди, які створюють новини.

Ініціатива покликана розкрити залаштунки цілодобового мовлення та познайомити українців із тими, хто тримає інформаційний щит країни в умовах повномасштабної війни: журналістами, операторами, редакторами, ведучими, режисерами, продюсерами та технічними фахівцями.

Спецпроєкт Люди, які створюють новини від Єдиних новин

За даними телевізійних та цифрових вимірювань за січень-вересень 2026 року, новини марафону щодня забезпечують понад 13 млн контактів з аудиторією.

Зараз дивляться

На телебаченні марафон утримує лідерство за добовим охопленням — у середньому його щодня дивляться 3,4 млн українців, а в дні резонансних подій ця позначка зростає до 5 млн

У загальнонаціональному рейтингу телеканалів (аудиторія 4+) Єдині новини стабільно посідають другу сходинку із часткою 5,5%. Окрім того, ранкове мовлення у будні (06:00–09:00) впевнено лідирує у своєму слоті з часткою 11,9%.

У диджитал-просторі щоденне охоплення на цифрових майданчиках команд-мовників становить щонайменше 10 млн користувачів.

— Ці показники засвідчують стабільну присутність марафону в щоденному інформаційному споживанні українців. Водночас за кожним випуском новин, прямою трансляцією чи репортажем стоїть робота великої команди — від пошуку й перевірки інформації до ухвалення редакційних рішень і забезпечення етеру, — зазначають у редакціях.

Проєкт об’єднає історії фахівців команд Starlight Media (зокрема ICTV), 1+1 media, Inter Media Group та Ми — Україна.

Герої інтерв’ю відверто поділяться досвідом роботи під час повітряних тривог, ворожих обстрілів, вимкнень світла та в умовах постійного ризику для життя.

Вони розкажуть, як ухвалюються відповідальні редакційні рішення, перевіряються факти та як вдається зберігати професіоналізм на межі людських сил.

Зокрема, про точність та етичні рамки у журналістиці згадала одна з перших учасниць проєкту, ведуча та кореспондентка ТСН Олена Гущик:

— У справжніх новинах важливо не лише те, що ти скажеш, а й те, чого не скажеш. Іноді професіоналізм — це не додати сильну фразу, а вчасно її прибрати. Не посилити емоцію, а зберегти точність. Ця частина роботи залишається за кадром, але саме вона визначає довіру глядача.

Окрім швидкого інформування суспільства, ключовою місією медійників залишається фіксація наслідків російської агресії, що слугуватиме доказами на майбутніх міжнародних трибуналах.

Своїми важкими спогадами про знімання у перші місяці вторгнення поділився провідний телеоператор каналу Інтер Сергій Килимник:

— У лютому та березні 2022 року в окупованій Бородянці довелося знімати свій власний дім і рідні вулиці, зруйновані авіаударами, розбомблені багатоповерхівки та російську техніку просто під вікнами, яка стріляла по жилих будинках. Я зафільмував цей момент пострілу з російського танка – він влучив просто у кадр. Знімати таке у власному місті – найважче… Професія телеоператора перестала бути просто красивою зйомкою чи роботою над гарним кадром. Вона стала місією документаліста й літописця.

Камера перетворилася на інструмент фіксації історії такою, якою вона є. Коли твої кадри показують на весь світ або передають в архіви як доказ того, що тут насправді відбувалося, розумієш, наскільки важлива наша робота.

Серію розлогих інтерв’ю та матеріалів проєкту Люди, які створюють новини можна буде переглянути на офіційних сайтах та у соцмережах телеканалів-учасників марафону.

Фото: Єдині новини

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