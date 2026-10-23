Останній місяць осені приносить чимало змін для водойм. У листопаді температура води різко знижується, теплолюбні види риб переходять у стан спокою, натомість для рибалок починається “гаряча пора” полювання на хижаків.

Щоб повернутися з водойми з гарним уловом, рибалки часто планують виїзд з урахуванням фаз Місяця та перевірених порад досвідчених майстрів.

Факти ICTV підготували календар рибалки на листопад 2026 року, який допоможе визначити найбільш сприятливі та несприятливі дні для риболовлі.

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Календар рибалки на листопад 2026 року

Вплив гравітаційних змін та фаз Місяця суттєво відбивається на поведінці риби:

1 — 8 листопада — спадний Місяць;

9 листопада — Молодик;

10 — 23 листопада — зростальний Місяць;

24 листопада — Повня;

25 — 30 листопада — спадний Місяць.

За статистикою, дані якої складені на основі спостережень досвідчених рибалок, найкращі періоди активного клювання риби в листопаді трапляються за кілька днів до і протягом кількох днів після Молодика та Повні.

Найкращі дні для риболовлі: 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28 листопада.

Хороші дні для риболовлі: 1, 11, 12, 18, 19, 29, 30 листопада.

Слабке клювання: 2, 3, 4, 5, 20, 21, 26 листопада.

Дні без клювання: 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25 листопада.

На що ловити рибу у листопаді 2026 року

Листопад — перехідний етап від відкритої води до підлідного лову. Умовно цей місяць можна поділити на три періоди:

риболовля до становлення льоду;

період льодоставу;

риболовля по першій кризі.

На великих річках та водосховищах через велику тепломісткість води процес охолодження триває довше, тому там триває розпал спінінгового лову.

Щойно на поверхні води з’являється перший лід, активізуються щука, судак та окунь.

У щуки в листопаді триває сильний жор. Найкраще працюють великі приманки — масивні коливні блешні або віброхвости білого, жовтого та зеленого кольорів. Успішним є лов на спінінг, кружки та жерлиці у перші години ранку.

Окунь збирається у зграї та тримається на глибині. Ефективними є невеликі воблери з ривковою проводкою, а також темні джигові приманки у прозорій воді.

Судак активно переміщується в пошуках здобичі поблизу зимувальних ям. Найпопулярніший метод — джиг зі швидкою ступеневою проводкою. Великі екземпляри добре ловляться на донку вночі.

Для миня листопад — пік активності. Риболовля ведеться вночі за допомогою донок. Найкращою наживкою вважаються донні риби — пічкур або йорж, а також невеликі жабенята (їх чіпляють гачком за задню лапу).

Тим часом лящ групується на глибоких ділянках біля ям із глинистим чи кам’янистим дном, клює з 10-ї години ранку, а плотва тримається на межі заростей, реагуючи на рухомі тваринні насадки (мотиль, опариш, черв’як).

Звісно, місячний календар слугує лише допоміжним орієнтиром. Ключову ж роль у вдалій риболовлі відіграють погодні умови та правильно підібране місце лову.

Джерело: Vlisi

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