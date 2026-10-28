Листопад — це традиційний час підбиття підсумків великого садово-городнього року.

Поки дачні грядки готуються до зимового сну під першим снігом, господарі виконують останні важливі завдання: саджають озимину, готують надійні укриття для саду та переносять зелений куточок на підвіконня.

Щоб правильно розподілити зусилля, господарі орієнтуються не лише на погодні умови, а й на фази Місяця.

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Факти ICTV підготували детальний місячний посівний календар на листопад 2026 року зі сприятливими та несприятливими днями.

Посівний календар на листопад 2026 року — сприятливі дні для посадки

Найсприятливішими днями для садово-городніх робіт у листопаді 2026 року є 4-7, 11-15, 18-19, 23, 25-28 числа.

У ці дати проводять підзимовий посів холодостійких овочів, посадку зубків часнику під глибоку мульчу й перекопування.

Також це найкращий час для кімнатного садівництва — висадки цибулі на перо, посіву мікрозелені та догляду за вазонами.

Посівний календар на листопад 2026 року — несприятливі дні для посадки

Несприятливими днями для садово-городніх робіт у листопаді вважаються 1-3, 8-10, 16-17, 20, 21, 22, 24, 29, 30 числа.

Особливо варто бути обережними у період Молодика (8-10 листопада). Будь-які маніпуляції з насінням чи саджанцями призводять до стресу.

Займайтеся технічними справами, консервацією інвентарю та боротьбою з гризунами.

А в період повні (23-25 листопада) категорично забороняється формувальна чи санітарна обрізка. Період сприятливий для обв’язування туй й мульчування грядок.

Що та коли сіяти й садити у листопаді 2026

Огірки, кабачки (для теплиць/підвіконня) — 6, 7, 18, 19, 23, 27, 28 листопада.

Томати (для теплиць/підвіконня) — 18, 19, 23, 27, 28 листопада.

Озима та ріпчаста цибуля — 11, 12, 13, 14, 15, 23, 27, 28 листопада.

Озимий часник — 11, 12, 13, 14, 15, 23 листопада.

Капуста (підзимовий посів/теплиця) — 11, 12, 15, 16, 23, 25, 26 листопада.

Зелень (кріп, петрушка, салат, шпинат, кінза, гірчиця) — 18, 19, 23, 27, 28 листопада.

Звісно, астрологічні фази допомагають краще спланувати графік, але вирішальне слово завжди за природою.

Орієнтуйтеся передусім на реальну погоду за вікном, стан землі та власні садово-городні спостереження.

Джерело: Vlisi

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