В Україні щороку відзначають професійне свято фахівців, які стоять на сторожі законності, розслідують злочини та захищають державні інтереси. День Державного бюро розслідувань — це порівняно нова, але важлива дата в українському календарі.

Коли саме відзначають День ДБР у 2026 році, яка історія заснування цього свята та про які головні завдання відомства варто пам’ятати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День Державного бюро розслідувань 2026: дата

День Державного бюро розслідувань відзначають 12 листопада. У 2026 році свято припадає на четвер.

Зараз дивляться

Відповідний указ №763/2024 підписав президент України Володимир Зеленський 12 листопада 2024 року.

У документі наголошується на вагомому внеску структури у забезпечення законності та правопорядку в країні.

— Ураховуючи значення і роль Державного бюро розслідувань у виконанні завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, постановляю установити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада, — йдеться в тексті указу.

День ДБР в Україні: значення свята

Закон про Державне бюро розслідувань було ухвалено Верховною Радою 12 листопада 2015 року.

Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції:

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету міністрів України; припиняє і розкриває злочини, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань; здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, розслідування яких віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань; використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом; вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечує можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочинів; вживає заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань; організовує забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу, державних службовців Державного бюро розслідувань та інших визначених законом осіб, а також захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань; здійснює виконання запитів про надання правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав; розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України; здійснює співробітництво з поліціянтами та іншими відповідними органами іноземних держав відповідно до законів та міжнародних договорів України.

Крім того, орган спеціалізується на розслідуванні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, воєнних злочинів, а також правопорушень, вчинених співробітниками правоохоронних органів.

З Днем Державного бюро розслідувань варто привітати всіх співробітників та фахівців, які забезпечують функціонування цієї правоохоронної структури:

слідчих та оперативників ДБР — фахівців, які безпосередньо займаються виявленням, припиненням та розслідуванням воєнних злочинів, посадових правопорушень та особливо тяжких злочинів;

які безпосередньо займаються виявленням, припиненням та розслідуванням воєнних злочинів, посадових правопорушень та особливо тяжких злочинів; співробітників спецпідрозділів та оперативних служб — тих, хто забезпечує силову підтримку, безпеку учасників кримінального провадження та оперативне супроводження справ;

— тих, хто забезпечує силову підтримку, безпеку учасників кримінального провадження та оперативне супроводження справ; аналітиків, експертів та криміналістів — фахівців, які працюють з доказами, проводять складні експертизи та аналізують інформаційні масиви;

— фахівців, які працюють з доказами, проводять складні експертизи та аналізують інформаційні масиви; підрозділи внутрішнього контролю, юридичної та кадрової служб — усіх, хто підтримує законність, дисципліну та правовий порядок всередині самої структури;

— усіх, хто підтримує законність, дисципліну та правовий порядок всередині самої структури; цивільний та технічний персонал бюро — ІТ-спеціалістів, документознавців, фахівців із комунікацій та забезпечення, адже від їхньої щоденної роботи залежить безперебійне функціонування органу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.