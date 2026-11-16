Утеплені кросівки з натуральної шкіри, замші або сучасних мембранних матеріалів — це база осінньо-зимового гардероба. Однак через курс валют та сезонний попит вартість нової пари від відомих світових виробників часто кусається.

Саме тому листопадові розпродажі стають найкращим часом для оновлення взуттєвої полиці. Зокрема, 16 листопада стартував масштабний розпродаж на Kasta, який триватиме по 29 листопада включно.

Як підійти до вибору взуття з холодною головою, не проґавити свій розмір і максимально заощадити під час Чорної п’ятниці — читайте далі.

Зараз дивляться

Визначтеся з моделлю та перевірте розмірну сітку заздалегідь

Головна помилка під час великих розпродажів — починати пошук пари вже після того, як ціни впали. Ходові розміри (особливо 38–39 у жінок та 42–43 у чоловіків) зникають із наявності в перші години акції. Особливо першими під час великих розпродажів зникають жіночі кросівки.

Щоб діяти на випередження:

Оберіть конкретне призначення. Для офісу підійде класика зі шкіри чи екошкіри, для сльоти й морозів шукайте високі моделі з водовідштовхувальним просоченням та утеплювачем, а для залу — легкі бігові або тренінгові кросівки з амортизацією. Звірте довжину устілки в сантиметрах. У різних брендів розмірні сітки відрізняються: наприклад, 42-й розмір у PUMA та Adidas може мати різницю в 0,5 см. Виміряйте устілку своїх найзручніших кросівок і орієнтуйтеся саме на показник у сантиметрах, вказаний у картці товару. Додайте фаворитів у список бажаного. Коли ви заздалегідь збережете 3–5 вподобаних моделей, у дні розпродажу вам залишиться лише перевірити, на яку з них діє найбільша вигода, і у два кліки оформити замовлення.

Поєднуйте знижки до 80%, кешбек та безплатну доставку на Kasta

Цьогорічна Чорна п’ятниця на Kasta з 16 по 29 листопада дозволяє отримати вигоду одразу на кількох рівнях. У перший день стартували аномально низькі ціни: на маркетплейсі діють знижки до 80%, до яких додається кешбек до 30% на покупки. Накопичений кешбек можна буде використати на наступні замовлення — наприклад, докупити засоби для догляду за взуттям або зимові аксесуари.

Особливу увагу варто звернути на пропозиції провідних спортивних гігантів. Свої акційні лінійки підготували PUMA, Under Armour, Adidas, а також популярні кежуал-бренди на кшталт Colin’s та десятків інших виробників. Завдяки таким знижкам топові технологічні моделі коштують на рівні базового масмаркету.

Приємний бонус для тих, хто замовляє взуття онлайн: протягом усього періоду акції з 16 по 29 листопада при оплаті замовлення банківською карткою діє безплатна доставка.

Це суттєво економить бюджет, адже об’ємні взуттєві коробки зазвичай збільшують вартість пересилання. Крім того, якщо ви плануєте велике оновлення гардероба чи купуєте взуття для всієї родини, варто стежити за розіграшами в офіційних соцмережах маркетплейсу, які триватимуть увесь період Чорної п’ятниці.

Лімітовані оновлення та пропозиції за 1 грн

Окрім основного каталогу зі знижками, на маркетплейсі працює механіка швидких розпродажів із жорстко обмеженою кількістю товару. Щодня о 6:00, 12:00 та 20:00 на сайті стартують спеціальні пропозиції за найнижчими цінами.

Саме в ці три часові слоти найуважніші покупці можуть не просто купити кросівки на Kasta з максимальним дисконтом, а й зловити акційні товари за символічну 1 грн. Оскільки кількість таких лотів лімітована, варто діяти за алгоритмом:

заздалегідь увійдіть у свій акаунт і збережіть дані картки для швидкої оплати;

за 3–5 хвилин до початку чергової хвилі (о 05:55, 11:55 чи 19:55) відкрийте сторінку акцій;

маючи вже визначений розмір устілки, не витрачайте час на роздуми — одразу додавайте потрібну пару до кошика та завершуйте оплату, адже резерв товару під час пікового навантаження триває лічені хвилини.

Також не ігноруйте функцію оплати частинами, якщо вирішили поєднати покупку взуття з великими придбаннями для дому чи гаджетами — під час розпродажу на окремі бренди електроніки та техніки (зокрема Apple, Samsung, Roborock) діє розстрочка до 21 платежу, що допомагає рівномірно розподілити витрати в листопаді без шкоди для бюджету.

Насамкінець дотримуйтеся простого правила раціонального покупця: оцінюйте фінальну суму до сплати, а не лише розмір закресленого цінника.

Порівняйте вартість обраної пари кросівок з урахуванням кешбеку та безплатної доставки карткою — саме сукупність цих факторів робить покупку по-справжньому вигідною і дозволяє носити якісне оригінальне взуття без переплат.

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