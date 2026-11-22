Грудень дарує вірянам особливу атмосферу світлого очікування, низку важливих молитовних дат та духовне приготування до однієї з найголовніших подій року — Різдва Христового.

У грудні 2026 року православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Варвари, святого пророка Наума, святителя Миколая Чудотворця, а також триває багатоденний Різдвяний піст.

Крім того, віряни відзначають велике дванадесяте свято — Різдво Христове, а також Собор Пресвятої Богородиці.

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Повний календар православних свят на грудень 2026 року по днях за новоюліанським стилем — у матеріалі Фактів ICTV.

Церковні свята у грудні 2026 року

1 грудня — пророка Наума; праведного Філарета Милостивого.

— пророка Наума; праведного Філарета Милостивого. 2 грудня — пророка Авакума; преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського (в Ближніх і Дальніх печерах); ікони Божої Матері Герондиса.

— пророка Авакума; преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського (в Ближніх і Дальніх печерах); ікони Божої Матері Герондиса. 3 грудня — пророка Софонії; преподобного Іоана Мовчальника; преподобного Феодула Константинопольського.

— пророка Софонії; преподобного Іоана Мовчальника; преподобного Феодула Константинопольського. 4 грудня — великомучениці Варвари ; преподобного Іоана Дамаскина; мучениці Юліанії.

— ; преподобного Іоана Дамаскина; мучениці Юліанії. 5 грудня — преподобного Сави Освяченого; мученика Анастасія Аквілейського.

— мученика Анастасія Аквілейського. 6 грудня — святителя Миколая Чудотворця .

— . 7 грудня — святителя Амвросія, єпископа Медіоланського; преподобного Іоана, посника Києво-Печерського.

— святителя Амвросія, єпископа Медіоланського; преподобного Іоана, посника Києво-Печерського. 8 грудня — преподобного Патапія Фівського; апостолів від 70 Сосфена, Аполоса, Кифи, Тихика, Епафродита, Кесарія та Онисифора.

— преподобного Патапія Фівського; апостолів від 70 Сосфена, Аполоса, Кифи, Тихика, Епафродита, Кесарія та Онисифора. 9 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці ; пророчиці Анни, матері пророка Самуїла; ікони Божої Матері Несподівана радість.

— ; пророчиці Анни, матері пророка Самуїла; ікони Божої Матері Несподівана радість. 10 грудня — мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа Олександрійських; святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського.

— мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа Олександрійських; святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського. 11 грудня — преподобного Даниїла Стовпника; преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського; преподобного Луки Стовпника.

— преподобного Даниїла Стовпника; преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського; преподобного Луки Стовпника. 12 грудня — святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця; священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.

— святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця; священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського. 13 грудня — мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.

— мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. 14 грудня — мучеників Фірса, Левкія та Калиника; мучеників Филимона, Аполонія, Аріана та Феотиха.

— мучеників Фірса, Левкія та Калиника; мучеників Филимона, Аполонія, Аріана та Феотиха. 15 грудня — священномученика Єлевферія, єпископа, та матері його мучениці Анфії; святителя Стефана.

— священномученика Єлевферія, єпископа, та матері його мучениці Анфії; святителя Стефана. 16 грудня — пророка Агея; мученика Марина Римського; благовірної імператриці Феофанії.

— пророка Агея; мученика Марина Римського; благовірної імператриці Феофанії. 17 грудня — пророка Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла.

— пророка Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла. 18 грудня — мученика Севастіана Медіоланського і дружини його; святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського.

— мученика Севастіана Медіоланського і дружини його; святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського. 19 грудня — мученика Воніфатія; преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського.

— мученика Воніфатія; преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського. 20 грудня — священномученика Ігнатія Богоносця.

— священномученика Ігнатія Богоносця. 21 грудня — мучениці Юліанії; святителя Петра.

— мучениці Юліанії; святителя Петра. 22 грудня — мучеників Хрисогона, Феодотії та інших.

— мучеників Хрисогона, Феодотії та інших. 23 грудня — мучеників на Криті: Феодула, Сатурнина та інших; преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського.

— мучеників на Криті: Феодула, Сатурнина та інших; преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського. 24 грудня — н авечір’я Різдва Христового (Різдвяний Святвечір) ; преподобномучениці Євгенії.

— ; преподобномучениці Євгенії. 25 грудня — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа .

— . 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці ; священномученика Євфимія.

— ; священномученика Євфимія. 27 грудня — апостола первомученика та архідиякона Стефана ; преподобного Федора Накресленого.

— ; преподобного Федора Накресленого. 28 грудня — праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього.

— праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього. 29 грудня — преподобного Йова Манявського; преподобних Марка, Феофіла та Іоана Києво-Печерських.

— преподобного Йова Манявського; преподобних Марка, Феофіла та Іоана Києво-Печерських. 30 грудня — мучениці Анісії Солунської; апостола від 70 Тимона.

— мучениці Анісії Солунської; апостола від 70 Тимона. 31 грудня — преподобної Меланії Римлянки (Щедрий вечір); святителя Петра Могили, митрополита Київського і Галицького.

Джерело: DAYTODAY

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