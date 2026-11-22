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Церковний календар на грудень 2026: коли Миколая, Святвечір та Різдво ХристовеДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Грудень дарує вірянам особливу атмосферу світлого очікування, низку важливих молитовних дат та духовне приготування до однієї з найголовніших подій року — Різдва Христового.
У грудні 2026 року православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Варвари, святого пророка Наума, святителя Миколая Чудотворця, а також триває багатоденний Різдвяний піст.
Крім того, віряни відзначають велике дванадесяте свято — Різдво Христове, а також Собор Пресвятої Богородиці.
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Повний календар православних свят на грудень 2026 року по днях за новоюліанським стилем — у матеріалі Фактів ICTV.
Церковні свята у грудні 2026 року
- 1 грудня — пророка Наума; праведного Філарета Милостивого.
- 2 грудня — пророка Авакума; преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського (в Ближніх і Дальніх печерах); ікони Божої Матері Герондиса.
- 3 грудня — пророка Софонії; преподобного Іоана Мовчальника; преподобного Феодула Константинопольського.
- 4 грудня — великомучениці Варвари; преподобного Іоана Дамаскина; мучениці Юліанії.
- 5 грудня — преподобного Сави Освяченого; мученика Анастасія Аквілейського.
- 6 грудня — святителя Миколая Чудотворця.
- 7 грудня — святителя Амвросія, єпископа Медіоланського; преподобного Іоана, посника Києво-Печерського.
- 8 грудня — преподобного Патапія Фівського; апостолів від 70 Сосфена, Аполоса, Кифи, Тихика, Епафродита, Кесарія та Онисифора.
- 9 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці; пророчиці Анни, матері пророка Самуїла; ікони Божої Матері Несподівана радість.
- 10 грудня — мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа Олександрійських; святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського.
- 11 грудня — преподобного Даниїла Стовпника; преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського; преподобного Луки Стовпника.
- 12 грудня — святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця; священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.
- 13 грудня — мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.
- 14 грудня — мучеників Фірса, Левкія та Калиника; мучеників Филимона, Аполонія, Аріана та Феотиха.
- 15 грудня — священномученика Єлевферія, єпископа, та матері його мучениці Анфії; святителя Стефана.
- 16 грудня — пророка Агея; мученика Марина Римського; благовірної імператриці Феофанії.
- 17 грудня — пророка Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла.
- 18 грудня — мученика Севастіана Медіоланського і дружини його; святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського.
- 19 грудня — мученика Воніфатія; преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського.
- 20 грудня — священномученика Ігнатія Богоносця.
- 21 грудня — мучениці Юліанії; святителя Петра.
- 22 грудня — мучеників Хрисогона, Феодотії та інших.
- 23 грудня — мучеників на Криті: Феодула, Сатурнина та інших; преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського.
- 24 грудня — навечір’я Різдва Христового (Різдвяний Святвечір); преподобномучениці Євгенії.
- 25 грудня — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.
- 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; священномученика Євфимія.
- 27 грудня — апостола первомученика та архідиякона Стефана; преподобного Федора Накресленого.
- 28 грудня — праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього.
- 29 грудня — преподобного Йова Манявського; преподобних Марка, Феофіла та Іоана Києво-Печерських.
- 30 грудня — мучениці Анісії Солунської; апостола від 70 Тимона.
- 31 грудня — преподобної Меланії Римлянки (Щедрий вечір); святителя Петра Могили, митрополита Київського і Галицького.
Джерело: DAYTODAY
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