Фінальний місяць року — чудова нагода оновити зачіску напередодні зимових свят і забезпечити волоссю глибоке живлення в сезон морозів та сухого повітря.

Щоб візит до стиліста подарував не лише ідеальний вигляд, а й заряд позитивної енергії, багато хто традиційно планує б’юті-процедури за фазами нічного світила.

Місячний календар стрижок на грудень 2026 року підкаже, в які дні варто сміливо експериментувати зі зміною іміджу, а коли краще віддати перевагу відновлювальному домашньому догляду.

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Коли краще стригти волосся у грудні 2026 року

Орієнтуючись на місячний цикл, можна заздалегідь спрогнозувати, як ляже нова зачіска та наскільки стійким буде ефект від салонних процедур у грудні 2026 року.

Спадний Місяць (1–8 грудня) — сприятливий відрізок, щоб підрівняти довжину, зістригти посічені кінчики та зміцнити корені. Зачіска довго триматиме охайну форму.

Молодик (9 грудня) — найбільш несприятливий день для походу до стиліста. Через загальний спад життєвої енергії волосся стає вразливим, тому після стрижки чи фарбування може втратити блиск і почати сіктися.

Зростальний Місяць (10–23 грудня) — найкращий час для тих, хто хоче швидше відростити довжину. Візит до майстра в цей період стимулює активний ріст пасом, робить їх густішими й еластичнішими.

Повня (24 грудня) — пік місячної енергії та емоційної нестабільності. Від радикальних б’юті-експериментів зі зміною кольору чи довжини краще відмовитися, щоб не пошкодувати про результат напередодні свят.

Спадний Місяць (25–31 грудня) — спокійне завершення року, яке варто присвятити делікатному відновленню: живильним маскам, салонному зволоженню та легкому коригуванню форми зачіски.

Місячний календар стрижок на грудень 2026 року

Найсприятливішими днями для маніпуляцій з волоссям у грудні 2026 року будуть 1-4, 12, 21, 22, 27, 29 числа. Саме в цей період найвдаліше експериментувати з фарбуванням, оновлювати довжину та проводити інтенсивні оздоровчі ритуали для шевелюри.

Нейтральними днями цього місяця будуть 5-8, 10, 11, 13-19, 20, 23, 26, 28, 30, 31 грудня. У ці дні краще обмежитися звичними процедурами та плановим освіженням зрізу, якщо ви не плануєте кардинально змінювати звичний образ.

Найнесприятливішими днями у грудні 2026 року будуть 9, 24, 25 числа. У ці дні краще відмовитися від будь-яких радикальних змін іміджу.

Сприймайте місячний календар як цікаву підказку, адже наукового обґрунтування залежності між фазами Місяця та якістю стрижки не існує.

Набагато важливіше підбирати догляд і час візиту в салон, орієнтуючись на індивідуальні особливості вашого волосся та досвід перукаря.

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