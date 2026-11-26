Грудень — період спокою для саду та городу, проте для господарів це чудовий час для планування майбутнього сезону, вирощування свіжої зелені на підвіконні та захисту ділянки від морозів.

Орієнтуючись на фази Місяця у грудні 2026 року, можна ефективно розподілити роботу та підготувати рослини до зими.

Факти ICTV підготували детальний місячний посівний календар на грудень 2026 року зі сприятливими та несприятливими днями.

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Посівний календар на грудень 2026 року — сприятливі дні для посадки

Найсприятливішими днями для садово-городніх робіт у грудні 2026 року є 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 30, 31 числа.

1–4 грудня у період спадного Місяця рекомендується пересадка кімнатних квітів із розвиненою кореневою системою, а також бульбових і цибулинних рослин (амариліси, цикламени, бегонії).

11-12 грудня під час зростального Місяця дозволяється пікірування розсади овочевих культур та зелені, посіяної наприкінці листопада — початку грудня (наприклад, кімнатні томати, перець, мікрозелень, пряні трави).

15–17 грудня — ідеальні дні для пікірування однорічних і багаторічних квітів, а також декоративних рослин. Сіянці чудово переносять процедуру, швидко вкорінюються й майже не хворіють.

28–31 грудня — чудовий час для санітарної пересадки та підготовки вазонів до зимового спокою.

Місячний посівний календар на грудень 2026 — несприятливі дні для посадки

У грудні 2026 року є два періоди, коли будь-які посадкові та садово-городні роботи суворо заборонені:

період молодика – 8, 9 та 10 грудня;

період повні — 24 грудня.

У ці дати категорично заборонено сіяти насіння на розсаду й зелень, саджати, пересаджувати чи пікірувати рослини, обрізати пагони та вносити концентровані добрива.

Замість цього приділіть час підготовці ґрунту, ревізії насіння, миттю горщиків або обробці від шкідників.

Що та коли сіяти й садити у грудні 2026

У грудні 2026 року посівні роботи за місячним календарем стосуються вирощування зелені й овочів удома на підвіконні (з фітолампами), в опалюваних теплицях та екстреного підзимнього посіву (до замерзання ґрунту).

Огірки, кабачки — 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 30, 31 грудня.

Перець, баклажани — 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25 числа.

Цибуля — 5, 6, 18, 22, 23, 25 грудня.

Часник — 5, 6, 18, 22, 23, 25 грудня.

Капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 30, 31 грудня.

Томати (помідори) — 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25 числа.

Коренеплоди (морква, буряк) — 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 25, 30, 31 грудня.

Зелень (кріп, петрушка, салат, листова селера, фенхель, кінза, шпинат, гірчиця) — 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25 числа.

Однорічні квіти — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 30, 31 числа.

Дворічні та багаторічні квіти — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31 грудня.

Цибулинні та бульбові квіти — 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 30, 31 числа.

Місячний календар — це лише орієнтир, а не суворий регламент.

Головні правила встановлює погода за вікном: зважайте на реальну температуру, промерзання ґрунту та свій господарський досвід.

Джерело: Vlisi

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