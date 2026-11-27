Грудень принесе завершальний повний Місяць 2026 року — астрономічне явище, яке традиційно супроводжується посиленням емоційної чутливості та перепадами настрою.

Зміна місячних фаз здатна вибивати зі звичного життєвого ритму, провокуючи безпричинну тривогу, втому або різке емоційне виснаження.

Коли буде повний Місяць у грудні 2026

Повний Місяць (повня) у грудні 2026 року настане ⁠24 грудня о 03:28 за київським часом.

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Старі непорозуміння у стосунках, накопичені до кінця року робочі завдання чи побутові негаразди можуть дати про себе знати з новою силою.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

Найчастіше вплив цієї фази проявляється через:

порушення сну, безсоння або тривожні сновидіння;

різкі перепади настрою й емоційну нестабільність;

відчуття внутрішньої напруги та безпідставного занепокоєння.

Що не можна робити у повню — народні прикмети

Знавці місячних циклів радять провести повню у спокої та утриматися від різких кроків. Під негласною забороною цього дня опиняються:

початок нових справ та амбітних проєктів;

з’ясування стосунків, конфлікти та лихослів’я;

стрижка волосся та кардинальні б’юті-процедури;

будь-які фінансові ризики чи кредити.

Що можна робити у повний Місяць — народні вірування

Надлишок емоційної енергії повні найкраще скерувати в конструктивне та спокійне річище — на підбиття підсумків року й оновлення простору.

У цей день сприятливо:

присвятити час творчості або улюбленому хобі;

провести генеральне прибирання та позбутися зайвих речей;

завершити старі справи та закрити поточні робочі задачі;

пробачити давні образи та відпустити негатив перед початком нового року.

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