Залишився без руки після удару по Кривому Рогу: у якому зараз стані 8-річний хлопчик

8-річний Матвій Головко продовжує боротьбу за відновлення. Дитина залишилася без руки після ракетної атаки по Кривому Рогу 4 квітня, але вижила завдяки самопожертві матері. Лікарі намагалися врятувати руку хлопчика майже тиждень.

Руку довелося ампутувати

– Під час обстрілу мати Матвія прикрила сина власним тілом. Жінка загинула на місці, але її вчинок врятував життя синові, хоча той і зазнав важких поранень, – ідеться в повідомленні.

Хлопця госпіталізували до медичного закладу в Кривому Розі, де лікарі стабілізували його стан. Згодом його перевезли до Дніпра.

Медики провели кілька складних операцій, намагаючись зберегти руку, однак через високий ризик сепсису її довелося ампутувати вище ліктя. Сьогодні дитина проходить реабілітацію.

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Приклад незламності

– Попри те, що того трагічного вечора загинула мама Матвія, хлопчик бореться за повернення до нормального життя і посміхається тим, хто його підтримує. Хлопчик став справжнім прикладом незламності для українців, – ідеться в повідомленні.

Наразі триває збір коштів на протез для Матвія. Щоб допомогти хлопчику відновити повноцінне життя, кошти можна переказати на картку його батька: 5354 3210 6407 2557.

Джерело: На часі: Кривий Ріг

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