ШІ виявляє проблеми зору за 30 секунд: в Україні протестували перших пацієнтів

У медичних закладах Одещини та Чернігівщини вже понад 800 пацієнтів, що мають високий ризик втрати зору, пройшли обстеження з використанням штучного інтелекту.

Як працює цифрова платформа CheckEye

Діабетична ретинопатія — це ускладнення діабету, яке спричиняє пошкодження кровоносних судин сітківки й може призвести до втрати зору.

Пошкодження сітківки зазвичай розвивається безсимптомно — людина може довго не помічати жодних змін. Саме раннє виявлення та лікування значно знижує ризик втрати зору.

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У межах пілотного проєкту сімейні лікарі скеровують на обстеження пацієнтів з діагнозом цукровий діабет І або ІІ типу, а також з підозрою на недіагностований діабет ІІ типу.

За допомогою спеціальної камери без розширення зіниці вони роблять знімки очного дна пацієнтів та завантажують їх у систему для аналізу.

Результати скринінгу стають доступними вже за пів хвилини. Завдяки штучному інтелекту система CheckEye автоматично виявляє діабетичну ретинопатію та допомагає визначити її стадію.

— Цифровий скринінг із використанням штучного інтелекту допомагає швидко виявляти пацієнтів із діабетичною ретинопатією та спрямовувати офтальмологічну допомогу саме тим, хто її потребує, — зазначила заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрової трансформації.

Загалом скринінг пройшли 873 пацієнти. У 651 випадку не виявили жодних ознак діабетичної ретинопатії, а 222 – за результатами обстеження скерували до офтальмолога.

Пілотний проєкт підтвердив, що впровадження цифрового скринінгу дозволяє виявити хворобу на ранній стадії та підвищити шанси зберегти зір.

Джерело і фото: МОЗ

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