Ліки проти деменції допоможе знайти жива мозкова тканина людини – дослідження

Британські вчені зробили значний прорив у пошуках ліків від хвороби Альцгеймера, використовуючи живу мозкову тканину людини для імітації ранніх стадій цього захворювання.

Деменція являє собою серйозну проблему для глобальних медичних мереж. Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, до 2050 року кількість людей, які страждають на це захворювання, потроїться і сягне 153 млн у всьому світі.

– Результати дозволили команді спостерігати за розвитком хвороби на ранніх стадіях, що дало їм змогу вивчити цей стан по-новому, – ідеться в повідомленні.

Дослідження

Під час дослідження вчені отримали здорову мозкову тканину від онкологічних хворих, яку в іншому разі довелося б утилізувати.

Зараз дивляться

Фрагменти мозку зберігалися живими в пробірках протягом двох тижнів, поки команда імітувала початок хвороби Альцгеймера, додаючи бета-амілоїд від людей, які померли від цієї хвороби, щоб відстежувати її розвиток.

Новаторський метод

За словами вчених, робота з нейрохірургами та їхніми пацієнтами, які дали на це згоду, зі збору зразків живого людського мозку та підтримання їхнього життя в лабораторних умовах є новаторським методом.

– Це дає змогу дослідникам краще вивчати хворобу Альцгеймера на справжніх клітинах людського мозку, а не покладатися на тварин-замінників, таких як миші, – зазначили експерти.

Джерело: Express

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