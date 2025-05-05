Плюси і мінуси пізнього материнства: гінеколог назвала найкращий вік для вагітності

Гінекологиня Жаклін Зупончич назвала найкращий час для народження дитини. За словами експерта, жінка може завагітніти з моменту першої менструації до настання менопаузи. Однак найсприятливіший час для цього залежить не тільки від біології, а й від обставин життя.

– З віком знижується якість яйцеклітин, оскільки механізми розподілу ДНК у них зношуються. Це збільшує ризик хромосомних аномалій, викиднів і можливих вроджених вад, – пояснила лікарка.

Найрепродуктивніший репродуктивний вік

Гінекологиня каже, що найвища репродуктивна здатність спостерігається в пізньому підлітковому віці та триває орієнтовно десятиліття. Однак після 30 років фертильність починає знижуватися – кількість і якість яйцеклітин поступово зменшується.

За словами експертки, жінки після 35 років можуть зіткнутися зі складнощами під час зачаття, а також мати підвищені ризики ускладнень під час вагітності.

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– Однак 35 – не магічна межа. Здоровий спосіб життя може істотно вплинути на шанси стати мамою навіть у пізньому репродуктивному віці, – зазначила лікарка.

Ризик пізньої вагітності

Медики пояснюють, що серед можливих ризиків пізніх пологів для матері – гестаційний діабет, підвищений тиск і викидень. Для дитини – генетичні відхилення, низька вага при народженні, передчасні пологи.

Разом з тим, очікування можуть мати і свої переваги: більш стабільний фінансовий стан, завершеність кар’єрних кроків, емоційна зрілість.

Тож кожна жінка має свій шлях до материнства. Планування, консультування з лікарем та доступ до сучасних репродуктивних технологій можуть допомогти зробити цей шлях безпечним і бажаним у будь-якому віці.

Джерело: Cleveland Clinic

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