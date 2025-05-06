Учені попередили про розвиток залежності від знеболювальних тривалої дії

За даними дослідження, проведеного на замовлення Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), більш ніж в одного з п’яти осіб, яким були призначені знеболювальні пролонгованої дії, такі як Оксиконтин, протягом року розвинулася залежність.

Повідомляється, що вчені виявили набагато вищий відсоток пацієнтів, які страждають від болю і опіоїдної залежності, ніж заявляли торгові представники фармацевтичних компаній у своїх маркетингових матеріалах і заявах для лікарів.

Тепер FDA стикається з питанням, як використовувати ці дані для оцінки того, чи слід вносити зміни в регулювання опіоїдів, обмежуючи їхнє широке схвалення для тривалого використання.

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Далеко не 1%

Коли ринок опіоїдів відкрився для мільйонів пацієнтів із хронічним болем у 1990-х і на початку 2000-х років, рекламні відеоролики стверджували, що менше ніж 1% пацієнтів стали залежними від знеболювальних.

Таблетки з пролонгованим вивільненням були розроблені для безперервного дозування опіоїдів для запобігання хронічного болю.

Однак дані нового дослідження показують, що у 22,5% пацієнтів з болем, які почали приймати препарати тривалої дії з пролонгованим вивільненням, протягом року розвинувся розлад, пов’язаний із вживанням опіоїдів, або залежність.

Змінювати інструкції

– Результати вражаючі та тривожні, і вони порушують етичні питання, оскільки так багато пацієнтів постраждали, – сказав президент організації “Лікарі за відповідальне призначення опіоїдів” Ендрю Колодні.

Експерт наголосив, що слід змінювати інструкції до препаратів, які стверджують, що це безпечно та ефективно, коли вже є докази того, що це далеко не так.

Джерело : Bloomberg

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