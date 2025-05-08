У США скоротили експертів з ЕКЗ на тлі заклику Трампа народжувати більше дітей

Під час радикального скорочення Центрів із контролю і профілактики захворювань адміністрація Трампа розпустила федеральну дослідницьку групу, яка збирала й аналізувала дані з клінік із лікування безпліддя з метою поліпшення результатів.

Критична втрата

– Розформування групи з шести осіб є справжньою критичною втратою, – сказав професор Школи державної політики Джиммі та Розалін Картер у Технологічному інституті Джорджії Аарон Левін.

За словами вченого, у групи були найповніші дані про клініки з лікування безпліддя, і їхньою головною цінністю була правдива реклама для пацієнтів.

Генеральний директор Національної асоціації з боротьби з безпліддям Resolve Барбара Коллура заявила, що втрата команди CDC стане невдачею як для безплідних пар, так і для жінок, які розглядають можливість заморожування і зберігання яйцеклітин.

Президент з народжуваності

Припинення відбувається, коли політики все більше занепокоєні падінням рівня народжуваності в Сполучених Штатах. Президент Трамп оголосив себе президентом з народжуваності та видав указ про розширення доступу до екстракорпорального запліднення.

Зараз дивляться

– Це не в’яжеться з тим, що Білий дім робить ставку на ЕКЗ, – заявила Барбара Коллура.

За її словами, кожна сьома жінка, заміжня чи незаміжня, страждає на безпліддя. На запитання про причини ліквідації команди представниця Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб заявила, що адміністрація перебуває на стадії планування передання програм з охорони материнського здоров’я в нову Адміністрацію за здорову Америку. Вона не надала інших подробиць.

Розгадати низку загадок

Зазначається, що вчені з групи Національної системи нагляду за допоміжними репродуктивними технологіями намагалися розгадати низку загадок, пов’язаних з ЕКЗ.

Заплановане дослідження передбачало вивчення показників народжуваності з використанням яйцеклітин і ембріонів, які було заморожено і збережено в банку протягом кількох років.

– У нас немає точних даних про успішність заморозки яйцеклітин, коли жінки роблять це для особистого використання, просто тому, що це відносно новий метод і його важко відстежувати, – сказав Левін.

Команда CDC підтримувала базу даних, Національну систему спостереження за ДРТ, яка була створена Конгресом у 1992 році і підраховувала показники успішності для кожної клініки, що надає звіти про безпліддя. Вона потребує постійного оновлення, і її майбутнє зараз під питанням.

З 2012 року процедуру більше не вважали експериментальною. У 2014 році тільки 6 090 пацієнтів здали свої яйцеклітини в банк для збереження фертильності, до 2022 року це число зросло до 28 207. У 2023 році, останньому році, за який є дані, ця цифра становила 39 269.

Джерело : NYT

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