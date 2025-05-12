У Львові, щоб врятувати пацієнта, хірурги зупинили роботу всіх органів на 1 годину 20 хвилин

Кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні, аби врятувати 36-річного чоловіка, в якого шанс вижити був близьким до нуля, на 1 годину і 20 хвилин зупинили роботу всіх органів, повністю знекровили організм і охолодили тіло до 15 градусів.

Майже сім годин медики боролися за життя батька трьох маленьких дітей, і він вижив.

Історія хвороби

Напередодні захворювання Михайло садив картоплю. Город чималий, і він майже весь день провів у полі. У свої 36 років Михайло вважається гіпертоніком зі стажем. У нього часто піднімався тиск, але чоловік не звертав на це увагу. Препаратів для його зниження він не приймав, сподівався, що минеться.

Зараз дивляться

Наступного ранку чоловік відчув нестерпний біль у правій верхній частині грудної клітки. Бригада швидкої відвезла пацієнта до лікарні в місті Городенко, а звідти його відправили до Івано-Франківська.

У Михайла на той час вже дуже боліла права нога, знеболювальні не допомагали. Крім того, піднявся тиск, який важко було збити.

Гостре розшарування аорти

Хірурги Івано-Франківська запідозрили в пацієнта тромбоз стегнової артерії. Вони прооперували його, забрали тромби, але стан пацієнта погіршувався.

Комп’ютерна ангіографія показала, що в нього гостре розшарування аневризми аорти. Розірвалася не тільки висхідна, а й дуга аорти, звідки йдуть судини в мозок. Пацієнту потрібно було терміново замінити ці дві частини аорти.

За словами медиків, це складна операція навіть у планових хворих, а в невідкладній ситуації за дуже тендітних тканин аорти надзвичайно ризикована і загрожує кровотечею та виникненням інсульту. Тож пацієнта одразу відправили до кардіохірургів Львова.

Врятувати ногу від ампутації

Оцінивши стан пацієнта, львівські фахівці зрозуміли, що спершу потрібно терміново рятувати ногу, інакше її доведеться ампутувати.

Судинні хірурги встановили судинний протез і налагодили кровопостачання з лівої стегнової артерії в праву. Це дало результат: кровопостачання правою ногою відновилося, зник біль, пацієнт почав рухати ногою.

Тим часом ішов уже третій день, коли аорта розірвалася. Кров погано надходила в артерію кишківника: живіт був роздутий, не прослуховувалися кишкові шуми, виникли болі. У будь-який момент міг виникнути некроз кишківника, підшлункової залози, ниркова недостатність.

– Пацієнти, які мають таке розшарування, часто помирають від розриву аорти, кров потрапляє в серцеву сорочку, стискає серце і пацієнт помирає, – пояснив нейрохірург, професор Любомир Кулик.

Унікальна операція

Пацієнта знову взяли в операційну. Стояло непросте завдання: прибрати частину аорти, де сталося розшарування, вставити протез і пришити його до вцілілих частин аорти.

Щоб провести таку операцію, кардіохірургам довелося повністю знекровити пацієнта (працював апарат штучного кровообігу), зупинити роботу всіх органів, а тіло охолодити до 15 градусів.

Готується до виписки

Надскладна операція тривала сім годин. У пацієнта одну годину і 20 хвилин організм був повністю знекровлений і не працював жоден орган.

Операцію із заміни частини аорти кардіохірурги провели 29 квітня. Пацієнт добре пройшов післяопераційний період і вже готується до виписки.

– Я самостійно ходжу не тільки по палаті, відділенню, а й піднімався сходами на третій поверх, коли ходив на обстеження. Цього тижня вже поїду додому, – каже Михайло.

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