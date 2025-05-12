Знижує тиск на 15 пунктів: знайдено новий засіб проти стійкої гіпертензії

Американські вчені знайшли новий препарат для лікування резистентної гіпертензії — стану, за якого кров’яний тиск залишається високим попри прийом стандартних медикаментів.

Чому виникає резистентна гіпертензія

Резистентна гіпертензія може бути наслідком різних факторів, наприклад, через неправильний прийом ліків, наявність супутніх захворювань, стрес, надмірну вагу або особливості способу життя.

Цей стан потребує особливої уваги, оскільки чимало пацієнтів не мають симптомів, але ризикують серйозними ускладненнями, як-от серцеві захворювання, інсульт, хвороби нирок або гормональні розлади.

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Лікування резистентної гіпертензії зазвичай вимагає комплексного підходу, зокрема перегляду медикаментозної терапії, зміни способу життя та додаткових обстежень для виявлення можливих причин, які можуть впливати на підвищення тиску.

Що показало дослідження

У II фазі дослідження, опублікованого в журналі New England Journal of Medicine, 285 учасників проходили терапію протягом 12 тижнів.

З них 190 отримували лорундростат, препарат, який блокує гормон альдостерон (ключовий елемент у регуляції тиску), а решта 95 — плацебо.

Учасники, які приймали лорундростат, продемонстрували середнє зниження систолічного тиску на 15 мм рт. ст.

Ті, хто отримували плацебо, показали зниження лише на 7 пунктів.

— Пошук нових підходів до лікування хвороби, яка раніше не піддавалася контролю стандартними методами, є складним завданням. Але результати нашого дослідження дозволяють сподіватися, що потужний інструмент знайдено, — пояснює Майкл Вілкінсон, головний дослідник і кардіолог UC San Diego Health.

Щоб підтвердити ефективність та безпеку препарату, на третій фазі випробування буде залучено більше пацієнтів.

Джерело: SciTechDaily

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