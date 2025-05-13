Учені назвали вік, у якому потрібно бути здоровим, щоб довго жити

Команда шведських науковців із Лундського університету в Мальме під час дослідження з’ясувала, що набір зайвої ваги до 30 років може майже подвоїти ризик ранньої смерті.

Дослідження

Дослідження за участю 620 тис. дорослих показало, що люди зазвичай набирають понад два кілограми на рік у віці від 17 до 60 років. Але наслідки для здоров’я були набагато серйознішими для тих, хто став огрядним у віці 20 років, ніж для тих, хто набув ожиріння в середньому віці.

З’ясувалося, що в чоловіків, які стали огрядними до 30 років, ризик ранньої смерті збільшився на 79%, а в жінок – на 84% порівняно з тими, хто не страждав на ожиріння.

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Причини набору зайвої ваги

Провідна дослідниця Хуен Ле зазначила, що результати є важливими, оскільки більша частина набору ваги, як правило, відбувається в ранньому дорослому віці.

За словами вченої, це часто збігається з тим, коли люди у віці близько 20 років виїжджають з дому і стають більш залежними від шкідливої їжі та напівфабрикатів.

– Основний висновок цього дослідження очевидний: запобігання набору ваги, особливо в пізньому підлітковому віці та у віці 20 років, може істотно вплинути на здоров’я в довгостроковій перспективі, – зазначила Ле.

Результати дослідження

У середньому учасники чоловічої статі в дослідженні спостерігалися протягом 23 років, а жінки – протягом 12 років.

Ті, хто набрав вагу у віці від 45 до 60 років також зіткнулися з підвищеним ризиком передчасної смерті, але значно меншою мірою – приблизно на чверть. У той час, як досягнення цього порога у віці від 30 до 45 років збільшувало ризик на 52%.

Серед людей молодше 30 років кожні два кілограми на рік збільшували ризик ранньої смерті на 24% у чоловіків і на 22% у жінок.

Експерти стверджують, що вік від 17 до 30 років є критичним етапом життя, коли формування здорових звичок може мати довгострокові переваги.

Що раніше люди починають вести здоровий спосіб життя, то більше в них шансів прожити довге життя, резюмують дослідники.

Джерело: Express

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