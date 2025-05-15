Всеукраїнська мережа Повернення: у Дніпрі відкрився новий центр ментального здоров’я

Сучасний та комфортний центр ментального здоров’я для військових, ветеранів і членів їхніх родин розпочав свою роботу у Дніпрі.

Це перший заклад всеукраїнської мережі Повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

Для відновлення ментального стану

Новий центр облаштовано на базі одного з ключових медичних закладів Дніпра — міста, що з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну стало головним хабом допомоги військовим та цивільним.

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Під час зустрічі з фахівцями реабілітаційного центру Віктор Пінчук згадав, як минулого року вони з дружиною Оленою відвідували бійців та ветеранів у центрах RECOVERY. І всі військові підтвердили потребу в психологічній підтримці.

— Ми зробили перший крок у цьому році, я сподіваюся, відкриємо мінімум 20 центрів ментального здоров’я, — розповів засновник мережі Повернення.

Усі центри всеукраїнської мережі Повернення створюються благодійниками на базі державних та комунальних медичних установ.

Психологічна підтримка за сучасними стандартами

Дніпровський заклад надаватиме психотерапевтичну та психіатричну допомогу відповідно до сучасних клінічних протоколів.

— Особливу увагу приділяємо створенню комфортної атмосфери для повноцінного відновлення людини в безпечному, безбар’єрному середовищі, — зазначила завідувачка дніпровського центру Яна Сягайло.

Засновники мережі Повернення Віктор та Олена Пінчуки переконані, що якісне ментальне відновлення можливе завдяки комплексному підходу.

Нагадаємо, що мета проєкту — розвивати галузь ментального здоровʼя в Україні.

На сьогодні меморандуми про створення центрів ментального здоровʼя вже підписано з 15 медичними закладами.

У другій половині 2025 року нові центри запрацюють у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Джерело і фото: Всеукраїнська мережа Повернення

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