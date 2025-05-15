Знайдено білок, що захищає від старіння мозку – дослідження

Бразильські науковці виявили білкову молекулу, яка може відновлювати пам’ять і когнітивні функції мозку.

Йдеться про гевін — природний глікопротеїн, який виробляється астроцитами, клітинами мозку, що підтримують роботу нейронів.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Aging Cell.

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Гіпотеза, заснована на доказах

Дослідження показало, що надмірне вироблення гевіну в мозку старих мишей не лише посилює синаптичні зв’язки між нейронами, а й усуває когнітивні порушення — навіть у тварин, хворих на Альцгеймера.

— Ми переконалися, що гевін може повністю відновити пам’ять у старих тварин, не змінюючи при цьому кількість амілоїдних бляшок у мозку, — зазначила керівниця дослідження.

Це справді дуже важливо, адже саме бляшки довгий час вважалися основною причиною хвороби Альцгеймера.

Під час експериментів дослідники підвищували рівень гевіну, внаслідок чого покращувалася пам’ять і поведінка мишей порівняно з контрольними тваринами.

Водночас бета-амілоїдні бляшки залишалися без змін.

— Це підкріплює гіпотезу, що справжній механізм Альцгеймера криється глибше, і ми, можливо, шукали не там, — пояснює Феліпе Кабрал-Міранда, перший автор дослідження.

Науковці наголошують, що дослідження поки що має базовий характер.

Щоб перетворити гевін на реальний лікарський засіб, потрібно вирішити низку проблем — зокрема, знайти спосіб, як ця молекула або її аналоги зможуть долати гематоенцефалічний бар’єр і працювати в мозку людини.

Джерело: ЕurekAlert

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