Знайдено білок, що захищає від старіння мозку – дослідження
Бразильські науковці виявили білкову молекулу, яка може відновлювати пам’ять і когнітивні функції мозку.
Йдеться про гевін — природний глікопротеїн, який виробляється астроцитами, клітинами мозку, що підтримують роботу нейронів.
Результати дослідження були опубліковані в журналі Aging Cell.
Гіпотеза, заснована на доказах
Дослідження показало, що надмірне вироблення гевіну в мозку старих мишей не лише посилює синаптичні зв’язки між нейронами, а й усуває когнітивні порушення — навіть у тварин, хворих на Альцгеймера.
— Ми переконалися, що гевін може повністю відновити пам’ять у старих тварин, не змінюючи при цьому кількість амілоїдних бляшок у мозку, — зазначила керівниця дослідження.
Це справді дуже важливо, адже саме бляшки довгий час вважалися основною причиною хвороби Альцгеймера.
Під час експериментів дослідники підвищували рівень гевіну, внаслідок чого покращувалася пам’ять і поведінка мишей порівняно з контрольними тваринами.
Водночас бета-амілоїдні бляшки залишалися без змін.
— Це підкріплює гіпотезу, що справжній механізм Альцгеймера криється глибше, і ми, можливо, шукали не там, — пояснює Феліпе Кабрал-Міранда, перший автор дослідження.
Науковці наголошують, що дослідження поки що має базовий характер.
Щоб перетворити гевін на реальний лікарський засіб, потрібно вирішити низку проблем — зокрема, знайти спосіб, як ця молекула або її аналоги зможуть долати гематоенцефалічний бар’єр і працювати в мозку людини.
Джерело: ЕurekAlert