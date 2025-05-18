Чому нам складно зосередитися та як покращити концентрацію уваги — поради експертів

Експерти дали низку простих та ефективних порад для тих, хто не може зосередитися, а єдиний спосіб зайняти свій розум і руки – це годинами прокручувати стрічку в соціальних мережах.

Час на увагу

Одне з багаторічних досліджень показало, що середня тривалість концентрації уваги людини на одному екрані становить 47 секунд, що менше, ніж 2,5 хвилини у 2004 році.

– Цілодобовий цикл новин, невизначеність щодо стану світу та незліченні години екранного часу не допомагають, – кажуть експерти.

За їхніми словами, щоб поліпшити концентрацію уваги, для початку встановіть таймер на 2,5 хвилини і залишайтеся на цій статті, не дивлячись на інший пристрій і не відволікаючись.

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Активні перерви

Експерти кажуть, що активні перерви – один із найкращих способів перенавчити свій розум і увагу. Вони займають всього близько 30 хвилин і можуть бути такими простими, як прогулянка або перехід в іншу кімнату на обід.

– Перерва має бути фізичною або розумовою діяльністю, а не пасивним сидінням у телефоні, – каже когнітивна нейробіологиня з Мічиганського університету Сінді Ластіг.

Науковиця також рекомендує, відключити непотрібні сповіщення і використовувати режим «не турбувати» з користю, особливо перед сном. А ще краще – покласти телефон в іншій кімнаті.

Скажіть ні багатозадачності

Багатозадачність може створити у вас відчуття, що ви встигаєте більше, але експерти з роботи з мозком не рекомендують цього робити.

– Будьте людиною одного завдання. Працюйте над одним завданням за раз, протягом певного періоду часу, – кажуть експерти.

Сінді Ластіг зізнається, що є великою прихильницею техніки, за якої ви встановлюєте таймер і працюєте над чимось протягом 25 або 30 хвилин, а потім робите п’ятихвилинну перерву.

За словами експертки, недостатньо просто мати хобі. Корисно обирати захоплення, які включають усвідомлену практику і мету, до якої потрібно прагнути, чи то гра на гітарі для публіки, чи то вдосконалення у спорті.

Джерело : MedicalXpress

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