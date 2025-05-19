У Саудівській Аравії відкрили першу у світі клініку зі штучним інтелектом

Китайський медичний стартап Synyi AI відкрив першу у світі клініку, де штучний інтелект самостійно ставить діагнози та виписує рецепти.

Проєкт запущено у регіоні Аль-Ахса (Саудівська Аравія) у співпраці з Almoosa Health Group і наразі перебуває на стадії пілотного тестування.

Медицина майбутнього

Головний віртуальний лікар клініки – ШІ-асистент на ім’я доктор Хуа. Пацієнти описують йому симптоми через планшет, після чого ШІ ставить уточнювальні запитання, аналізує додаткові дані (кардіограми, рентгенівські знімки), і пропонує план лікування.

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Людина-лікар затверджує рішення системи — але без прямої взаємодії з пацієнтом.

Рівень помилок у тестуванні — менше 0,3%, заявляє Synyi AI. Технологія наразі обмежується діагностикою близько 30 респіраторних захворювань, включаючи астму та фарингіт.

Протягом року розробники проєкту планують додати ще до 20 гастроентерологічних та дерматологічних діагнозів.

Мета — створити ефективну ланку первинної медичної допомоги на базі штучного інтелекту, особливо для регіонів із обмеженим доступом до медицини.

Близький Схід — полігон для китайських інновацій

Китайські компанії активно тестують свої розробки саме на Близькому Сході. Окрім Synyi AI, у регіоні вже працюють Fosun Pharmaceutical та XtalPi Holdings, які відкривають лабораторії з робототехніки та ШІ-діагностики в ОАЕ.

Попри технологічний прорив, деякі медики ставляться до таких проєктів зі скептицизмом.

— Найкращі моделі ШІ все ще не дотягують навіть до рівня сімейного лікаря, — наголошує Нгіам Кі Юань, старший консультант з Сінгапуру.

На думку міжнародних експертів головними викликами у цьому питанні є довіра, прозорість алгоритмів, відповідальність медиків та безпека пацієнтів.

Джерело : Bloomberg

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