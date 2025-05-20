Руйнування лікарень і загибель медиків в усьому світі в 2024 році сягнули рекордного рівня — експерти

Згідно з даними нового звіту Коаліції за охорону здоров’я в конфліктах (SHCC), 2024 року кількість нападів на лікарні та медичний персонал у зонах конфліктів сягнула рекордного рівня – понад 3 600. Найбільше постраждали Газа, Україна, Ліван, М’янма та Судан.

– Протягом 2024 року медичні заклади були зруйновані, а персонал загинув у рекордній кількості в конфліктах у Газі, Лівані, Україні, М’янмі та Судані, – йдеться в повідомленні.

Новий рівень жаху

Згідно з новим звітом, торік у зонах конфлікту було скоєно понад 3 600 нападів на медичних працівників, лікарні та клініки, що є рекордною цифрою, яка відображає “новий рівень жаху”.

Загальна кількість, як зазначено, на 15% вища, ніж у 2023 році, і охоплює авіаудари, ракетні удари та удари безпілотників по лікарнях і клініках, а також грабунки й захоплення установ, арешти та затримання медичних працівників.

Зараз дивляться

Понад третина нападів сталася в Газі та на Західному березі річки Йордан, але, як зазначено, також сотні були зареєстровані в Україні, Лівані, М’янмі та Судані.

– У середньому у 2024 році сфера охорони здоров’я зазнавала нападів 10 разів на день у зонах бойових дій світу. Кожен із цих нападів приносить терор, травми, а в багатьох випадках – поранення, руйнування та смерть, – зазначив голова Коаліції та автор звіту Леонард Рубенштейн.

Статистика

У 2024 році було зареєстровано 3 623 інциденти, зокрема 1 111 випадків пошкодження або знищення медичних закладів, 927 випадків убивства медичних працівників, 473 випадки арешту медичних працівників і 140 випадків викрадення медичних працівників. Більшість інцидентів – 81% – були спричинені державними органами.

Понад 55% арештів медичних працівників у 2024 році було здійснено Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Газі, на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі.

Комісія з кримінального злочину Ізраїлю (SHCC) вказує на повідомлення про фізичне і сексуальне насильство в місцях утримання під вартою.

Майже половина смертей була зареєстрована в Лівані, і більшість із них були працівниками швидкої медичної допомоги, загиблими під час операції ЦАХАЛ Північні стріли, пише видання.

Цифри занижені

У звіті наголошується, що вибухова зброя використовується у дедалі більшій кількості нападів на медичні заклади – 48% торік, порівняно з 36% інцидентів у 2023 році. Значна частина зростання пов’язана зі збільшенням використання дронів.

Цифри у звіті, ймовірно, занижені, йдеться в повідомленні, через складність збору точної інформації під час конфлікту.

Фото: МОЗ

Джерело : The Guardian

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