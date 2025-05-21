Ін’єкція проти наркотиків: вчені тестують вакцину від кокаїнової залежності
У США розробили експериментальну вакцину, яка може допомогти боротися з кокаїновою залежністю.
Перше клінічне випробування вже показало обнадійливі результати.
Щеплення від наркозалежності
Під час дослідження, яке тривало 32 тижні, учасникам з тяжкою формою залежності щомісяця вводили ін’єкції нової вакцини.
За інформацією керівника наукової групи Стівена Камінскі, у семи людей, які отримували вакцину, ймовірність негативного результату тесту на кокаїн зросла на 17%, порівняно з трьома учасниками, які отримували плацебо.
Принцип дії вакцини — створення антитіл, які зв’язуються з молекулами кокаїну в крові, не дозволяючи їм потрапити до мозку.
Таким чином наркотик втрачає властивості, і людина не відчуває ейфорії, що знижує мотивацію до повторного споживання кокаїну.
— Усі наркозалежні учасники добре переносили щомісячні ін’єкції, — зазначає Камінскі.
Це випробування було невеликим, але дає надію на створення нових інструментів боротьби з наркоманією, яка досі залишається серйозною проблемою у всьому світі.
У майбутньому вчені планують провести масштабніші дослідження, щоб остаточно підтвердити ефективність та безпечність вакцини.
Джерело: New Scientist