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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Ін’єкція проти наркотиків: вчені тестують вакцину від кокаїнової залежності

наркоманка, щеплення, вакцина
Фото: Pixabay

У США розробили експериментальну вакцину, яка може допомогти боротися з кокаїновою залежністю.

Перше клінічне випробування вже показало обнадійливі результати.

Щеплення від наркозалежності

Під час дослідження, яке тривало 32 тижні, учасникам з тяжкою формою залежності щомісяця вводили ін’єкції нової вакцини.

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За інформацією керівника наукової групи Стівена Камінскі, у семи людей, які отримували вакцину, ймовірність негативного результату тесту на кокаїн зросла на 17%, порівняно з трьома учасниками, які отримували плацебо.

Принцип дії вакцини — створення антитіл, які зв’язуються з молекулами кокаїну в крові, не дозволяючи їм потрапити до мозку.

Таким чином наркотик втрачає властивості, і людина не відчуває ейфорії, що знижує мотивацію до повторного споживання кокаїну.

— Усі наркозалежні учасники добре переносили щомісячні ін’єкції, — зазначає Камінскі.

Це випробування було невеликим, але дає надію на створення нових інструментів боротьби з наркоманією, яка досі залишається серйозною проблемою у всьому світі.

У майбутньому вчені планують провести масштабніші дослідження, щоб остаточно підтвердити ефективність та безпечність вакцини.

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Джерело:  New Scientist

Вакцинація, лікування, Наркотики
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