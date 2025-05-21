Новостворена форма антитіл може врятувати онкохворих – дослідження

Дослідники з Університету Саутгемптона розробили новий тип антитіл, здатних викликати потужну імунну відповідь на пухлинні клітини.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Сила структури антитіл

Антитіла — це білки у формі Y, які виробляються лейкоцитами для захисту організму від шкідливих агентів.

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Один із перспективних методів у сучасній імунотерапії раку — це вмикання імунної системи за допомогою антитіл, які активують сигнали на поверхні імунних клітин.

Особливу увагу дослідники звертають на так звані костимуляторні рецептори в імунній системі, які підсилюють її реакцію.

Дослідники модифікували їхню структуру, додавши додаткові дисульфідні містки між «плечима» молекули, що зробило антитіла менш гнучкими.

Застосовуючи суперкомп’ютерне моделювання, вчені візуалізували структуру антитіла на атомному рівні, щоб точно розмістити додаткові зв’язки.

Як результат — нові антитіла краще згуртовують імунні рецептори, посилюючи сигнал для боротьби з раком.

— Форма та гнучкість антитіл мають вирішальне значення для того, наскільки добре вони можуть активувати імунні клітини, і ми виявили, що більш жорсткі антитіла краще справляються, — пояснює співавтор дослідження Ізабель Елліотт.

Науковці сподіваються, що цей підхід стане основою для створення нових препаратів, здатних покращити імунотерапію не лише раку, а й інших складних захворювань.

Джерело: SciTechDaily

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