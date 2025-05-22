У США мають намір різко обмежити доступ до Covid-вакцин

Керівники Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) у США заявили, що є докази, які виправдовують схвалення Covid-вакцин лише для літніх людей та людей із медичними проблемами. Решта, можливо, не зможуть зробити щеплення.

– Рішення набуде чинності вже цієї осені, але можуть знадобитися додаткові дослідження, перш ніж схвалити щеплення для здорових американців молодше 65 років, – повідомили представники агентства.

Невизначена користь

Як заявили співробітники відділу вакцин FDA, наразі додаткові дози приносять невизначену користь багатьом молодим і людям середнього віку, які вже були вакциновані або перехворіли на коронавірус.

– FDA схвалить вакцини для осіб із високим ризиком і водночас вимагатиме надійних, що відповідають золотим стандартам даних про осіб із низьким ризиком, – написали чиновники.

Щеплення для всіх

Досі щорічні щеплення від Covid-19 медики рекомендували всім віком від 6 місяців і старше. Наукові консультанти FDA збираються зустрітися, щоб ухвалити рішення про склад вакцини від Covid, яка буде доступна восени.

Зараз дивляться

Цікаво, що під час пандемії експерти відділу вакцин FDA різко критикували обов’язкові вакцини та інші заходи громадської охорони здоров’я, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Джерело : NYT

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