Згинається, але не ламається: створено батарею для кардіостимуляторів та інших пристроїв

Команда дослідників з Лінчепінзького університету у Швеції розробила еластичну батарею, що може кардинально змінити майбутнє носимих пристроїв, медичних імплантів та м’якої робототехніки.

Унікальна батарея здатна згинатися, розтягуватися і зберігати до 90% своєї ємності навіть після тривалих деформацій.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Science Advances.

Зараз дивляться

Інноваційний акумулятор

За текстурою новий тип акумулятора нагадує зубну пасту. Щоб створити інноваційний матеріал, науковці використали провідні полімери, лігнін (побічний продукт виробництва паперу), нанографіт та срібні нанодроти.

Завдяки такому складу він легко розтягується без втрати працездатності. Батарею можна перезаряджати понад 500 разів.

Попри те, що напруга наразі становить лише 0,9 В, дослідники прагнуть вдосконалити батарею, аби підвищити рівень її потужності.

Гнучкість, що витримує шалені навантаження

Спочатку розробники планували застосовувати пристрій лише в медицині, наприклад, для інсулінових помп, слухових апаратів, кардіостимуляторів тощо.

Однак випробування показали, що він чудово підлаштовується під форму тіла людини чи робота, не обмежуючи жоних рухів.

— Завдяки такій батареї дизайн електроніки більше не обмежується формою та жорсткістю джерела живлення. Її можна надрукувати на 3D-принтері. — зазначив автор дослідження Айман Рахманудін.

Хоча пристрій ще не готовий для виходу на масовий ринок, дослідники активно вивчають його потенціал.

Вони акцентують увагу на необхідності оцінки безпеки при контакті з людським тілом.

Джерело: Live Sciеnce

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.