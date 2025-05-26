Вчені з’ясували, що меланома по-різному вражає тіла чоловіків і жінок

Оскільки цього року очікується зростання кількості випадків захворювання на меланому, експерти Cancer Research UK (CRUK) провели аналіз, який показав, що ділянки тіла, які найбільше схильні до розвитку раку шкіри, різняться у чоловіків і жінок.

Відмінності в поведінці

За даними аналізу, чотири з десяти меланом у чоловіків виявляються на тулубі, включно зі спиною, грудьми і животом, що еквівалентно 3 700 випадкам на рік. Більше третини, 35%, меланом у жінок виявляються на нижніх кінцівках, від стегон до стоп, і становлять 3 200 випадків щорічно.

Передбачається, що ці відмінності зумовлені відмінностями в поведінці: чоловіки частіше перебувають на сонці без сорочки, а жінки можуть носити шорти або спідниці, коли погода стає теплішою.

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Статистика

Дослідження показало, що 87% випадків меланоми, що еквівалентно 17 100 випадкам у Великій Британії щорічно, спричинені надмірним впливом УФ-випромінювання.

За даними CRUK, минулого року рівень захворюваності на меланому шкіри сягнув історичного максимуму у Великій Британії: у період із 2007 до 2009 і з 2017 до 2019 року кількість нових діагнозів збільшилася на чверть – із 21 до 28 на 100 000 осіб.

Зростання захворюваності на меланому становило 57% серед людей, старших за 80 років, і 7% серед людей віком від 25 до 49 років. Благодійна організація також попередила, що цього року очікується нове зростання захворюваності на меланому – до 21 300 випадків.

– Якщо ви помітили щось незвичайне на своїй шкірі, наприклад, нову родимку, родимку, що змінила розмір, форму або колір, або будь-яку ділянку шкіри, яка має незвичний вигляд, не ігноруйте це, зверніться до свого лікаря, – закликала генеральний директор CRUK Мішель Мітчелл.

Джерело : The Guardian

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