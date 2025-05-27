Від серця до зв’язок: створено 3D-пристрій, здатний відновлювати людські тканини
Американські дослідники розробили новий 3D-пристрій STOMP, здатний відновлювати структуру людських тканин з точністю до клітини.
Новий пристрій відкриває нову еру біоінженерії
Тканинна інженерія давно прагне створити умови, в яких клітини поводяться так, ніби вони справді всередині людського тіла.
Але справжнім викликом залишалося відтворити одночасну взаємодію різних типів тканин — як у випадку з серцем, нервами або зв’язками.
І от рішення з’явилося: STOMP — Suspended Tissue Open Microfluidic Patterning — нова платформа, що дозволяє дослідникам не просто вирощувати тканини, а формувати їх з точністю художника, клітина за клітиною.
Уявіть собі желе з фруктами, пристрій працює схожим чином, однак замість фруктів використовує спеціальний гель.
STOMP створює декілька незалежних мікрозон всередині однієї гелевої структури — ніби мікромісто, в якому кожна “будівля” має своє призначення.
Результати тестування
Експерименти показали, що STOMP відновлює навіть такі складні тканини, як-от перехід між кісткою і зв’язками або між здоровою й ураженою серцевою тканиною, а також з’єднання між зубом і щелепною кісткою, яке зазвичай вивчається лише в анатомічних підручниках.
Ще один інноваційний елемент — розкладні гелеві стінки, розроблені групою ДеФореста.
Після завершення формування тканин вони просто “зникають”, не пошкоджуючи структуру. Цей метод дав науковцям свободу, якої раніше просто не існувало.
— Це не просто пристрій, це інструмент майбутнього, який відкриває новий рівень тканинної інженерії. Ми з нетерпінням чекаємо, коли інноваційна платформа стане частиною будь-якого лікування, — зазначила одна з авторів розробки.
Завдяки STOMP дослідники можуть краще вивчати хвороби, розробляти регенеративні методики й навіть відтворювати органи “під замовлення” — з точною структурою і функціями.
Джерело: newsroom.uw.edu